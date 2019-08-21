Відзначенням Дня Державного Прапора та Дня Незалежності завершиться цей робочий тиждень.

Упродовж вихідних, 24-26 серпня, у Тернополі заплановано багато святкових заходів. Серед них є і мистецькі, і спортивні, і офіційні.

Урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України розпочнеться 23 серпня о 10.00 біля пам’ятника Незалежності на бульварі Тараса Шевченка. Після церемонії посвячення, підняття прапора та покладання квітів до пам’ятних знаків Тарасу Шевченку, Ярославу Стецьку, Ярославі Стецько, В’ячеславу Чорноволу, Степану Бандері, Героям Небесної Сотні, біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться вручення премій у галузі культури за минулий рік. У парку імені Тараса Шевченка цього дня розпочнеться гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі», який триватиме усі вихідні – до 26 серпня включно.

– 24 серпня о 8.00 відбудеться робоче відкриття Чемпіонату світу з водно-моторного спорту – продовжує Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв. – О 9.00 на Микулинецькому кладовищі вшануємо загиблих Героїв, церемонія пройде під звуки дзвонів, які лунатимуть сто разів, як і всюди по Україні, в пам’ять про сто Героїв Небесної сотні. О 10.30 в Українському домі на другому поверсі відбудеться презентації міст-побратимів та підписання угоди між Тернополем і Вільянді. Об 11.30 відкриття унікальної виставки в Українському домі. Ми її готували два місяці. Громада тернопільська стала більшою, і ми вирішили показати тернополянам людей, які до нас приєдналися. Це портрети людей, які живуть у селах, пейзажі тих сіл у роботах художників і фотографів. З 14.00 біля пам’ятника Івану Франку концерт дітей-переможців фестивалів і конкурсів, які навчаються у першій музичній школі. О 17.00 там же – вулична вистава від Хмельницького театру ляльок «Дивень» – наш подарунок дітям. 24 і 25 серпня біля Тернопільського замку діятиме фотозона, виконана майстрами народної творчості, де всі бажаючі під час свят зможуть зробити фотографію на пам’ять. О 18.00 починається концертне дійство на Набережній. Сцена там стоятиме 24 і 25 серпня. 24 будуть виступи спочатку наших виконавців. Наш колектив, який виконує кавера «Perfect вoys» і наші гості: зголосився Володимир Трач зробити до дня Незалежності програму «Лайф – шоу». Рекомендую цей проект всім подивитися о 20.00. О 21.00 виступає хедлайнер – гурт «Без обмежень». Завершиться 24 серпня молодіжною вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України на острівку Чайка.

25 серпня триватиме Чемпіонат віту з водно-моторного спорту, гастрономічний фестиваль та кубок України з універсального бою. Останній проходитиме вперше у нашому місті 24-27 серпня на літній естраді у парку імені Тараса Шевченка. Також вперше 25 серпня проходитиме відкритий міжнародний тенісний турнір у парку «Топільче» на нових тенісних кортах. О 14.00 на вулиці Сагайдачого концерт від вихованців музичної школи №2 імені Михайла Вербицького. О 17.00 на Театральному майдані соціальний проект «Танцюю, як усі». Урочисте закриття чемпіонату з водно-моторного спорту о 18.00. Після цього – виступи музичних колективів: Яра, ВасяЯн, Лос Колорадос, Флайза. О 21.30 біля Тернопільського замку фаєр-шоу.

У Тернополі святкування на цьому не завершаться, адже попереду ще День міста. Які заходи відбудуться 27-28 серпня з цієї нагоди читайте на сайті пізніше.

Ольга Трач