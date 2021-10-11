Як у Тернополі відзначатимуть чотири свята в один день

Одразу чотири свята відзначають в Україні 14 жовтня. Це День захисників і захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці, Українського козацтва та День створення УПА. З нагоди цих свят у Тернополі підготували низку інформаційно-пізнавальних та урочистих заходів.

11 жовтня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Козацька слава житиме у віках».

– На ній представлені речові матеріали із різних фондових груп, – розповіла Оксана Зборівська, науковий співробітник відділу стародавньої історії. – Деякі із них були свідками козацької боротьби за волю, інші використовувались у повсякденному житті. Серед виставлених раритетів особливу увагу привертає колекція люльок XVII – XIX століть. Адже цей предмет був не просто вжитковою річчю, а певним козацьким талісманом. Одну зі стін прикрашає сучасна копія картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Автор полотна відобразив колорит епохи, передав достовірність елементів одягу, зброї. Крім того, серед експонатів є листівки та буклети на козацьку тематику, а також дослідження сучасних українських істориків.

12 жовтня 2021 року о 14.00 у відділі міського абонементу Тернопільської універсальної наукової бібліотеки відбудеться святкова імпреза до Дня захисників та захисниць України «Борці за волю України». У ній візьмуть участь військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади міста Тернополя, учасники АТО (ООС), волонтери, науковці, народні обранці Тернопільщини, представники державних і громадських установ. Святковий настрій учасникам подарують студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької і Театр пісні «Оберіг».

В обласній дитячій бібліотеці 12 жовтня до Дня українського козацтва підготували розвагу для дітей «Ми – маленькі козачата, славних козаків внучата». Відвідувачам також покажуть книги про козаків, які не схожі на підручники з історії. А до Дня захисників і захисниць України у закладі 12 і 13 жовтня проведуть історичний екскурс «Мужність і відвага крізь віки». Також в бібліотеці діятиме історико-літературна виставка «Герої в серці, в пам’яті, в книгах».

Урочисті та пам’ятні заходи пройдуть в місті 14 жовтня. О 9.30 на Микулинецькому кладовищі розпочнеться молебень та покладання квітів на могили загиблих воїнів АТО. Об 11.00 на Театральному майдані розпочнеться святковий концерт з нагоди 79-річниці створення УПА та Дня захисників і захисниць України. О 12.30 – урочистості з нагоди 25-річчя Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів, що на вулиці Коперніка. О 13.30 в Українському домі «Перемога» розпочнеться презентація книги Марії Мацук «Репресоване дитинство». О 17.00 біля пам’ятника Степану Бандері стартує квест «Скарби героїв України».