24 серпня Україна святкує 30-ту річницю проголошення державної незалежності.

З метою гідного відзначення цієї визначної дати у Тернопільській громаді впродовж цілого дня проходитимуть урочистості та масові культурні заходи.

Розпочнеться святкування з урочистої події «Україна. Народжені вільними!» на Театральному майдані Тернополя, в рамках якого відбудеться нагородження, спецпогашення  поштової марки, присвяченої 30-й річниці незалежності України, покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків діячам українського державотворення, борцям за незалежність України.

На Театральному майдані розміститься також виставка – інсталяція «30 років незалежності», а у вечірній час тут пройде святковий концерт за участі: Андрія Смереки (учасника проєкту «Україна має талант»), Івана Наві, квартету «Вільні», тернопільських гуртів «Фіра» і «Bugs & Bunny».

Цього ж дня о 16:00 год. на жителів та гостей Тернополя чекає унікальна мистецька подія – флешмоб із одночасного виконання твору «Мелодія» видатного українського композитора Мирослава Скорика у шести визначних місцях Тернополя.

Детальний план заходів:

ЗахідЧас проведення, год.Місце проведення
Урочистий захід «Україна. Народжені вільними!».Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків з нагоди 30-ї річниці Незалежності України:11.00Театральний майдан,вул. С. Крушельницької,
бульвар Т. Шевченка,
площа Героїв Євромайдану
Дитячий флешмоб до Дня Незалежності12.00Парк ім. Т Шевченка, Острівець закоханих
Турнір з пляжного волейболу «Кубок Незалежності»Нагородження10.00-13.0014.00Волейбольний майданчик на відпочинковій зоні «Циганка»
Виставка – інсталяція «30 років незалежності»Впродовж дняТеатральний майдан
Онлайн-знайомство  «Обличчя Незалежності»: В’ячеслав Чорновіл та Левко Лук’яненкоВпродовж дняСоціальні мережі
Марафон відеопрезентацій про життя та діяльність «Епоха незламних»Впродовж дняСоціальні мережі
Конкурс на краще виконання пісні або створення фото чи відеоряду на пісню «Жити в Україні»10 серпня-10 жовтняТернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети
Флешмоб «Мелодія єднає…»16.001. Пам’ятник Незалежності2. Пам’ятник C.Бандері3. Площа Героїв Євромайдану4. Парк ім. Т. Шевченка (Алея загиблим воїнам в російсько – українській війні)5. Б-р Д. Галицького6. Церква святих апостолів Петра і Павла7. Вул. Миру, 3.
Святковий концерт з нагоди 30-ї річниці Незалежності України «З Україною в серці».Виступатимуть: Андрій Смерека (учасник проєкту «Україна має талант»), Іван Наві, квартет «Вільні», тернопільські гурти «Bugs & Bunny» і «Фіра».19.00Театральний майдан

План заходів з відзначення 24 серпня 30-ї річниці Незалежності України у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади

ЗахідЧас проведення, год.Місце проведення
Вшанування пам’яті героїв, які загинули за Незалежність України10.00Клуб-філія с.Глядки
Святковий концерт з нагоди 30-річчя Дня Незалежності України12.00Клуб-філія с.Носівці
Урочистості з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності13.00Клуб-філія с.Чернихів
Концертна програма «Ти одна неподільна Україно моя вільна»16.00Клуб-філія с.Іванківці
Хай в серці кожної дитини живе любов до України19.00Будинок культури с.Вертелка