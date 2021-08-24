Як у Тернополі святкуватимуть День Незалежності. ПРОГРАМА

24 серпня Україна святкує 30-ту річницю проголошення державної незалежності.

З метою гідного відзначення цієї визначної дати у Тернопільській громаді впродовж цілого дня проходитимуть урочистості та масові культурні заходи.

Розпочнеться святкування з урочистої події «Україна. Народжені вільними!» на Театральному майдані Тернополя, в рамках якого відбудеться нагородження, спецпогашення поштової марки, присвяченої 30-й річниці незалежності України, покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків діячам українського державотворення, борцям за незалежність України.

На Театральному майдані розміститься також виставка – інсталяція «30 років незалежності», а у вечірній час тут пройде святковий концерт за участі: Андрія Смереки (учасника проєкту «Україна має талант»), Івана Наві, квартету «Вільні», тернопільських гуртів «Фіра» і «Bugs & Bunny».

Цього ж дня о 16:00 год. на жителів та гостей Тернополя чекає унікальна мистецька подія – флешмоб із одночасного виконання твору «Мелодія» видатного українського композитора Мирослава Скорика у шести визначних місцях Тернополя.

Детальний план заходів:

Захід Час проведення, год. Місце проведення Урочистий захід «Україна. Народжені вільними!».Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків з нагоди 30-ї річниці Незалежності України: 11.00 Театральний майдан,вул. С. Крушельницької,

бульвар Т. Шевченка,

площа Героїв Євромайдану Дитячий флешмоб до Дня Незалежності 12.00 Парк ім. Т Шевченка, Острівець закоханих Турнір з пляжного волейболу «Кубок Незалежності»Нагородження 10.00-13.0014.00 Волейбольний майданчик на відпочинковій зоні «Циганка» Виставка – інсталяція «30 років незалежності» Впродовж дня Театральний майдан Онлайн-знайомство «Обличчя Незалежності»: В’ячеслав Чорновіл та Левко Лук’яненко Впродовж дня Соціальні мережі Марафон відеопрезентацій про життя та діяльність «Епоха незламних» Впродовж дня Соціальні мережі Конкурс на краще виконання пісні або створення фото чи відеоряду на пісню «Жити в Україні» 10 серпня-10 жовтня Тернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети Флешмоб «Мелодія єднає…» 16.00 1. Пам’ятник Незалежності2. Пам’ятник C.Бандері3. Площа Героїв Євромайдану4. Парк ім. Т. Шевченка (Алея загиблим воїнам в російсько – українській війні)5. Б-р Д. Галицького6. Церква святих апостолів Петра і Павла7. Вул. Миру, 3. Святковий концерт з нагоди 30-ї річниці Незалежності України «З Україною в серці».Виступатимуть: Андрій Смерека (учасник проєкту «Україна має талант»), Іван Наві, квартет «Вільні», тернопільські гурти «Bugs & Bunny» і «Фіра». 19.00 Театральний майдан

План заходів з відзначення 24 серпня 30-ї річниці Незалежності України у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади