24 серпня Україна святкує 30-ту річницю проголошення державної незалежності.
З метою гідного відзначення цієї визначної дати у Тернопільській громаді впродовж цілого дня проходитимуть урочистості та масові культурні заходи.
Розпочнеться святкування з урочистої події «Україна. Народжені вільними!» на Театральному майдані Тернополя, в рамках якого відбудеться нагородження, спецпогашення поштової марки, присвяченої 30-й річниці незалежності України, покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків діячам українського державотворення, борцям за незалежність України.
На Театральному майдані розміститься також виставка – інсталяція «30 років незалежності», а у вечірній час тут пройде святковий концерт за участі: Андрія Смереки (учасника проєкту «Україна має талант»), Івана Наві, квартету «Вільні», тернопільських гуртів «Фіра» і «Bugs & Bunny».
Цього ж дня о 16:00 год. на жителів та гостей Тернополя чекає унікальна мистецька подія – флешмоб із одночасного виконання твору «Мелодія» видатного українського композитора Мирослава Скорика у шести визначних місцях Тернополя.
Детальний план заходів:
|Захід
|Час проведення, год.
|Місце проведення
|Урочистий захід «Україна. Народжені вільними!».Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків з нагоди 30-ї річниці Незалежності України:
|11.00
|Театральний майдан,вул. С. Крушельницької,
бульвар Т. Шевченка,
площа Героїв Євромайдану
|Дитячий флешмоб до Дня Незалежності
|12.00
|Парк ім. Т Шевченка, Острівець закоханих
|Турнір з пляжного волейболу «Кубок Незалежності»Нагородження
|10.00-13.0014.00
|Волейбольний майданчик на відпочинковій зоні «Циганка»
|Виставка – інсталяція «30 років незалежності»
|Впродовж дня
|Театральний майдан
|Онлайн-знайомство «Обличчя Незалежності»: В’ячеслав Чорновіл та Левко Лук’яненко
|Впродовж дня
|Соціальні мережі
|Марафон відеопрезентацій про життя та діяльність «Епоха незламних»
|Впродовж дня
|Соціальні мережі
|Конкурс на краще виконання пісні або створення фото чи відеоряду на пісню «Жити в Україні»
|10 серпня-10 жовтня
|Тернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети
|Флешмоб «Мелодія єднає…»
|16.00
|1. Пам’ятник Незалежності2. Пам’ятник C.Бандері3. Площа Героїв Євромайдану4. Парк ім. Т. Шевченка (Алея загиблим воїнам в російсько – українській війні)5. Б-р Д. Галицького6. Церква святих апостолів Петра і Павла7. Вул. Миру, 3.
|Святковий концерт з нагоди 30-ї річниці Незалежності України «З Україною в серці».Виступатимуть: Андрій Смерека (учасник проєкту «Україна має талант»), Іван Наві, квартет «Вільні», тернопільські гурти «Bugs & Bunny» і «Фіра».
|19.00
|Театральний майдан
План заходів з відзначення 24 серпня 30-ї річниці Незалежності України у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади
|Захід
|Час проведення, год.
|Місце проведення
|Вшанування пам’яті героїв, які загинули за Незалежність України
|10.00
|Клуб-філія с.Глядки
|Святковий концерт з нагоди 30-річчя Дня Незалежності України
|12.00
|Клуб-філія с.Носівці
|Урочистості з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності
|13.00
|Клуб-філія с.Чернихів
|Концертна програма «Ти одна неподільна Україно моя вільна»
|16.00
|Клуб-філія с.Іванківці
|Хай в серці кожної дитини живе любов до України
|19.00
|Будинок культури с.Вертелка
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