Як у Тернополі святкуватимуть День Незалежності і День міста

Святковий тиждень матимуть тернополяни із 23 до 29 серпня.

Перші два дні відзначатимуть День Державного Прапора та 30-річчя Незалежності України, а два останні дні – День міста та День вшанування пам’яті захисників України. Середа, четвер і п’ятниця – робочі дні. На 25 і 26 серпня запланований тільки традиційний турнір з футболу серед юнаків 2007 року народження пам’яті тренера Полянського. А в п’ятницю, 27 серпня, проходитиме набагато більше заходів.

Традиційно День Державного Прапора у Тернополі відзначали на Театральній площі біля пам’ятника Незалежності. Та цього року урочистості проходитимуть на центральній алеї у парку «Топільче», де встановили новий флагшток. 23 серпня о 10.00 на «Циганці» розпочнеться турнір з пляжного волейболу «Кубок Незалежності». О 13.00 від Надставної церкв по проспекті Степана Бандери в напрямку до «Збаразького кільця» стартує патріотичний автопробіг «Я Українець, і цим пишаюсь».

Відзначення Дня Незалежності розпочнеться з урочистого масового заходу на Театральному майдані «Україна. Народжені вільними!» об 11.00. Під час нього заплановано: нагородження, спецпогашення марки присвяченої 30-річчю Незалежності України, покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків. Святковий концерт з нагоди ювілейної дати відбудеться о 19:00 на Театральному майдані. На ньому виступатимуть: Андрій Смерека, Іван Наві, квартет «Вільні», тернопільські гурти «Bugs & Bunny» і «Фіра».

27 серпня розпочнуться кількаденні події: етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту та п’ятий міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять». Об 11.00 у сквері на вулиці Качали,1 пройде церемонія вручення іменних стипендій міського голови. Біля пам’ятника Іванові Франку з 13.00 до 15.00 відбудеться ряд заходів приурочених до 165-ї річниці від дня народження поета. А в бібліотеці для дітей №2 на вулиці Франка, 21 о 16.00 презентують арт-бук «Іван Франко на Тернопільщині». У цій же бібліотеці впродовж дня працюватиме виставка-інсталяція «Літературна спадщина Івана Франка».

День міста та храмовий празник розпочнеться святковою літургією у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці о 10.00. Цього дня в місті пройдуть різноманітні спортивні події всеукраїнського та світового масштабів. Серед них: етапи чемпіонату світу з водно – моторного спорту, етап Кубку України з баскетболу, Чемпіонат міста з вітрильного спорту, Кубок міського голови з греко – римської боротьби, Чемпіонат міста з катання на роликових ковзанах тощо.

Вернісаж Євгена Удіна «Тернопіль – місто, що надихає» можна буде оглянути з 15.00 на вулиці Сагайдачного. О 15.30 на «Алеї зірок» урочисто закладуть чотири нових бронзових зірки. З 16.00 на Театральному майдані городян розважатимуть «живі» скульптури. А з 18.00 – київський вуличний театр на ходулях «Хайлайтс». З 19.00 на набережній розпочнеться святковий концерт за участю гуртів «Хвилі», «Мотор’ролла», «Мазепа».

Різноманітні заходи 28 серпня проходитимуть і в парку Національного відродження. З 12.00 діятиме виставка робіт майстрів народної творчості Тернопільщини «Скарби тернового поля» та свято меду. На співочому полі з 15.00 розпочнуться виступи лауреатів та переможців конкурсів та фестивалів дитячих вокальних студій нашого міста, хореографічних колективів та ансамблю танцю «Надзбручанка». О 19.00 розпочнеться церемонія нагородження Почесних тернополян. Потім будуть виступи творчих колективів міста і о 21.00 – концерт народного артиста України Віктора Павліка. Завершаться святкування шоу від театру вогню «Semargl».

29 серпня на Микулинецькому кладовищі, а також у Сквері Волонтерів пам’яті Віктора Гурняка пройде поминальна акція «Дзвони пам’яті», приурочена захисникам України, загиблим в боротьбі за незалежність, сувернітет і територіальну цілісність нашої держави.

Цього дня о 17.00 на набережній відбудеться урочисте закриття та нагородження учасників водних перегонів. Після нагородження розпочнеться концерт, у якому візьмуть участь «Wincent music band», Роман Скорпіон, «Лос колорадос», Андрій Смерека, «Джевелін». Детальніше із програмою святкувань можна ознайомитися тут.