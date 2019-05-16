Проект «Офіс Безпеки» діє у Тернополі вже рік часу. Його метою є налагодження успішної взаємодії між громадою та місцевою владою, результатом якої має стати створення загального безпечного простору в місті.

В рамках реалізації проекту запрацював сайт «Безпечне комюніті» і втілюється у життя «Сусідська варта».

– Проект «Офіс безпеки» це не лише комунікація з поліцією та попередження злочинності, а й взаємодія з іншими службами – пожежною, екстреною допомогою, екологічною інспекцією тощо, – пояснює Ірина Білик, представниця Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ». – Ідея виникла у 2017 році. Протягом наступного року проводилися навчання та адвокаційні заходи, а з листопада 2018 Міжнародний фонд «Відродження» підтримав проект «Спільними зусиллями до безпечного міста». «Сусідська варта» — це згуртовані мешканці будинку чи території, які у співпраці з представниками поліції та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування сприяють підвищенню спільної безпеки та займаються профілактикою злочинності і вандалізму в межах свого району. Вартові не втручаються в ситуації, що трапляються на території, яку «охороняють», але інформують про це правоохоронні органи.

У Тернополі вже пройшов відбір серед претендентів, які бажають долучитися до «Сусідської варти». Зараз погоджують та затверджують п’ять пілотних груп варти, які братимуть участь у проекті.

Сервіс «Безпечне комюніті» запарцював у Тернополі у червні 2018 року. Його завдання – надати компетентну відповідь у доступній формі громадянину, який звернувся із проблемою, питанням чи пропозицією. Звернення переважно стосуються порушення правил дорожнього руху, неправильного паркування транспортних засобів, домашнього насильства, ситуацій із «проблемними» сусідами, дрібного хуліганства тощо. Хоча, здебільшого, питання вимагають неоперативного втручання та консультації фахівців, громадяни часто ототожнюють проект із дзвінком до дільничого, поліцією чи дорожнім патрулем, через що виникають певні непорозуміння.

– Якість надання послуг забезпечується тим, що прийнявши заявку на сайті ми опрацьовуємо її зі спеціалістами відповідної галузі: патрульною службою, дільничними інспекторами, юристами, екологічною службою, ЖЕКом, – зазначає Ірина Білик, модератор сайту у Тернополі. – Інтерфейс сайту побудований за принципом інтерактивної карти міста, де з прив’язкою до мікрорайону зеленим маркером позначені питання, які були поставлені та отримали відповідь, а червоним — питання, які перебувають у процесі вирішення. Звертаю увагу, що сайт створений для вирішення завдань неоперативного характеру, а якщо ситуація потребує невідкладного втручання, то телефонуйте на лінію «102».

Від початку роботи цього сервісу тернопоялни отримали ґрунтовні відповіді на три десятки повідомлень, які стосувалися не лише юридичних питань, а й соціальних, морально-етичних, екологічних. І в Тернополі, і в інших містах, найбільше звернень надходило на початку, коли тільки сервіс запрацював, а потім активність громадян дещо зменшилась. У Коаліції пояснюють, що це зумовлено недостатньою поінформованістю населення про існування такого сайту. Тому у планах – працювати над його популяризацією.

Ольга Трач