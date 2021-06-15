Як у Тернополі обирали найкрасивішу дівчину: неймовірний фоторепортаж

Вчора, 14 червня, у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі відбувся конкурс краси – «Міс Тернопіль – 2021» за підтримки Національного конкурсу «Міс України».

На сцену драматичного театру вийшли 18 красунь, віком від 16 до 22 років. Дівчата демонстрували себе у вечірніх сукнях, українських етно-вишиванках, купальниках, пишуть Тернополяни.

Загалом, журі оцінювало 5 дефіле. Захід тривав більше трьох годин. У журі конкурсу були відомі тернопільські блогери – Наталя Литвин (Куровська) та Олена Абакумова (Бліхар).

Після довгих обговорень та підраховування оцінок, журі таки вибрало найкрасивішу дівчину Тернополя – нею стала учасниця під номером 9 – 19-річна тернополянка Марта Резніченко. Дівчина знає чотири мови та закінчила інститут технологій в Канаді за спеціальністю “Маркетинг у продажах”. Відомо, що Марта активно працює з різними брендами України та Канади.

Корону переможниці вручила діюча віце-міс Валерія Кучеренко. Разом з короною переможниця отримала поїздку у Кападоккію з персональним гідом.

Додамо, що фіналістки конкурсу краси у Тернополі ініціювали благодійний проєкт для того, аби врятувати життя Максимчику Антонишину, в якого СМА.

Крім того, інші титули отримали:

Міс грація – Ірина Басюк (1), Міс Топ-модел Марія Чучкевич (11), Міс бюті фейс Дарія Караванська (5), Міс вишуканість Катерина Мостова (17), Міс привабливість Каріна Стадник, Міс чарівність Катерина Матвійків (15), Міс енергійність Анастасія Дідух (4), Міс шарм Поліна Ніколаєнко (16), Міс жіночність Олена Білик (7), Міс елегантність Яна Копін (6), Міс бюті онлайн Вікторія Карачевська (2), Міс супер модел Дарія Хомич (18), Міс модель Христина Дурняк (12), Міс естетичність Діана Кріль (10), Міс усмішка Ірина Пачешинська (3), Міс глядацьких симпатій Діана Кріль (10) Друга віце міс Аліна Мартинчук (14) Перша віце міс Олена Господарик (13).











































