Сонячного вересневого ранку біля пам’ятника Іванові Франку з’явилася химерна біла конструкція. Поряд було троє чоловіків. Один із них фотографував її, а двоє неподалік – щось обговорювали.

Невеличка скульптура зацікавила і мене, тож вирішила сфотографувати її також.

– Це Мерилін Монро, – пояснив Олександр Сас, ідейний натхненник створення скульптури, один із тих двох чоловіків, що розмовляли неподалік, і який вже повернувся до свого колеги. – Оце щойно вислуховував критику, що не варто паплюжити пам’ятник Івана Франка, який є національним символом, подібними скульптурами. Та ми й не мали такого на думці, просто для нас це нова форма подачі художнього образу. Напевне, це і є той конфлікт поколінь, непорозуміння молоді і старших людей. Ми просто вирішили подивитися, як скульптура виглядатиме на відкритому просторі, фотографували її у різних точках на Сагайдачного, і не могли оминути пам’ятник Франка. Коли вона стоїть у закритому приміщенні – це одне, а тут – «звучить» інакше. І чому не вдатися до експерименту, можливо, ці два образи можна «подружити»?

Біля Франка Мерилін Монро простояла не більше 30-хвилин – поки фотограф шукав вдалий кадр, і поки тривало вислуховування критики та моя розмова з учасниками мистецького експерименту. Щодо самої скульптури, то виготовлена вона із металевої профільної труби. Поки що вона перебуває у галереї, що на вулиці Валовій, 10. У закладі є й інші подібні вироби, а також постійно діє виставка робіт художниці Тетяни Мамон та інших художників. А ще Олександр Сас додав, що скульптура подібна до цієї – її «сестра» – прикрашає один із закладів громадського харчування на вулиці Олени Кульчицької.

Ольга Трач

Фото автора