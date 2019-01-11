Як у Тернополі будуть сортувати сміття

11/01/2019 Розмір тексту:

Переобладнати існуючі контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування побутових відходів мають усі організації, які управляють, утримують та обслуговують багатоквартирні будинки у Тернополі. Це одне із нових доповнень розділу «Поводження з відходами» у Правилах благоустрою Тернополя. Зміни до цього документу внесли під час тридцять першої сесії міської ради у груді минулого року.

Відповідно до прийнятих змін, обслуговуючі підприємства мають розширити існуючі або облаштувати нові контейнерні майданчики біля будинків із сміттєпроводами. До контейнерів для змішаного сміття, додадуть ще два види: для пластику і для скла. У деяких районах біля сміттєвих баків вже давно встановлені сітки для збору пластикових пляшок, тож це не новина для тернополян. Тепер же з’являться ще й ємності для збору скляної тари. І тепер це все має обов’язковий характер.

– Є закон України «Про відходи», до якого були внесені зміни, що сортування відходів є обов’язковим, і кожен мешканець повинен проводити сортування сміття відповідно до тих вимог, які прийнято у місцевих органах самоврядування, – каже Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Тому міською радою були внесені зміни до Правил благоустрою, де чітко сказано, що всі організації, які надають послуги з утримання будинків, органи самоорганізації населення, ОСББ зобов’язані до існуючих контейнерних майданчиків долучити ще два місця для проведення сортування. Сортування у нас проводиться тільки частково, не всюди є сітки для пластику, а тепер буде окремо пластик, скло і змішані відходи. Зміни в першу чергу стосуються багатоповерхових будинків, у яких облаштовані сміттєпроводи. Є понад сорок таких будинків. Тому що люди, які викидають сміття у сміттєпровід не сортують його, оскільки відсортовані відходи немає куди складати. Тому закликаємо закривати ці сміттєпроводи, оскільки у нових ДБН їх більше не проектують у будинках. Відповідно, треба ставити контейнерні майданчики на прибудинковій території з врахуванням рішень сесії, які ми прийняли. Розширенням існуючих або обашутванням нових контейнерних майданчиків мають займатися обслуговуючі організації, а контейнерами їх забезпечать за свій рахунок підприємства, які вивозять сміття. Деякі ОСББ самі закуповують контейнери – це їхня воля. Тільки треба, щоб вони відповідали стандартам, які у нас діють, щоб не було проблем із забором сміття. Мають бути три види контейнерів: змішані, скло і пластик. Все інше буде сортуватися на полігоні. Ми вже маємо землю під полігон для твердих пбутових відходів. На даний час вже замовили проект на сортувальну лінію на полігоні і проект на впорядкування полігону. Тобто ми йдемо крок за кроком до європейського вектора по відходах, який предбачає повністю замкнений цикл щодо поводженян з відходами.

Місця для додаткових контейнерів мають з’явитися за два-три місяці, максимум – за півроку.

– Для запровадження змін даємо обслуговуючим організаціям два-три місяці, а там, де немає взагалі контейнерних майданчиків – до півроку, – каже Олег Соколовський. – Закон давно вже вимагає цього, всі давно мали бути до цього готові, але ми толерантно до цього підходимо. І якщо до весни це не буде зроблено, то муніципальна інспекція буде штрафувати за невиконання правил благоустрою.

Ольга Трач

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