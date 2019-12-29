З нагоди відзначення Нового року та Різдва Христового, у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади пройдуть різноманітні святкові заходи та благодійні вистави.
У Тернополі, зокрема, впродовж усього січня працюватимуть святкові ярмарки, відбуватимуться різдвяні концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів та багато інших заходів.
В рамках Файного зимового містечка 2020 на Театральному майдані Тернополя відбудуться:
31 грудня – Новорічний концерт (18:00 – 04:00 год.);
1 січня – Всесвітній день миру (13:00 – 22:00 год.);
2 січня – Новорічний концерт (дитяча програма) (15:00-22:00 год.)
3 січня – Укротека. Перша вечірка 2020 року (18:00-20:00 год.);
4 січня – Фестиваль коктейлів (14:00-23:00 год.);
5 січня – Сімейний день (15:00-20:00 год.);
7 січня – Різдво. Виступ вертепів (18:00-20:00 год.);
10 січня – Укротека (18:00-20:00 год.);
11 січня – «Від варениці до вареника» (14:00-23:00 год.);
12 січня – Всесвітній день «Дякую» (11:00-20:00 год.);
13 січня – Маланка або Щедрий вечір. Фестиваль віншувань (22:00-02:00 год.);
14 січня – Старий Новий Рік. Фестиваль щедрівок (18:00-20:00 год.);
15 січня – День народження капелюха (дефіле в головних уборах) (16:00-18:00 год.);
16 січня – День льодовара. Фестиваль льодових скульптур (16:00-20:00 год.);
17 січня – Голодна кутя (15:00-20:00 год.);
17 січня – День дитячих винаходів (16:00-20:00 год.);
19 січня – Хрещення (11:00-20:00 год.);
20 січня – Міжнародний день зимових видів спорту (14:00-16:00 год.);
21 січня – Міжнародний день обіймів (16:00-18:00 год.);
24 січня – Міжнародний день ескімо (18:00-20:00 год.);
25 січня – Фестиваль студентської кухні (12:00-16:00 год.)
26 січня – Закриття «Файного Зимового містечка 2020» (14:00-23:00 год.).
Заходи, що пройдуть в Тернопільській міській територіальній громаді з нагоди новорічно-різдвяних свят
|Зміст заходу
|Дата і час проведення
|Місце проведення
|Новорічне відеоконфеті 2020
|01.01.2020р.22.00 год.
|Театральний майдан
|Вифлиємський Вогонь Миру
|01.01.2020 р.- 19.01.2020 р.
|Центральна частина міста
|Різдвяна виставка екоробіт вихованців Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
|Впродовж місяця
|Український Дім
|Новорічний ранок для дітей «Новий рік дарує казку»
|01.01.2020 р.18.00 год.
|БК-філія с.Вертелка
|Новорічно – розважальна программа для молоді
|01.01.2020 р.20.00 год.
|Будинок культури «Пронятин»
|Міський конкурс шопок «Різдвяне диво»
|01-19.01.2020 р.
|Український Дім
|Міський конкурс «Феєрія новорічного міста»
|01-19.01.2020 р.
|Український Дім
|Майстер-клас для дітей, батьків, дорослих«Різьблення на деревині»
|02.01.2020 р.з 10.00 по 11.00 год.
|КЗ «Школа народних ремесел»,вул. Новий Світ, 19,
|Виставка «Українське Різдво»
|05-20.01.2020 р.
|Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука
|Різдво Христове «Вертеп»
|06.- 07.01.2020 р.13.00 год.
|БК-філії с.Чернихів
|«Ходить снігом коляда у віконце загляда»
|06.01.2020р.14.00 год.
|Клуб-філія с. Малашівці
|Вертеп по домівках
|06.01.2020р.16.00 год.
|БК-філії с.Іванківці
|Вертеп по домівках
|06.- 07.01.2020 р.18.00 год.
|БК-філія с.Вертелка
|Вертеп «Божий Сину, зішли згоду Україні»
|06.01.2020р.18.00 год.
|Клуб-філія с. Малашівці
|Вертепне дійство по домівках
|06- 07.01.2020 р.19.00 год.
|Клуб-філія с. Кобзарівка
|Привітання мешканців мікрорайону «Пронятин» з Різдвом Христовим (Вертепне дійство по домівках)
|07, 08, 09.01.20р. 15.00. год.
|Будинок культури «Пронятин»
|Вертепне дійства «Що то за предиво»
|07- 09.01.2020 р.19.00 год.
|Клуб-філія с. Курівці
|Святкове привітання колядників по домівках
|08.01.2020р.12.00 год.
|Клуб-філія с. Кобзарівка
|Колядки по селу «Радуйся земле, дитятко Боже народилось»
|08.01.2020р.14.00 год.
|БК-філія с.Вертелка
|Коляда «Від хати до хати з Різдвом Христовим»
|08.01.2020р.14.00 год.
|БК-філії с.Глядки
|Коляда по селу
|08.01.2020р.14.00 год.
|БК-філії с.Іванківці
|«Від хати до хати йде коляда»
|08.01.2020р.15.00 год.
|БК-філії с.Чернихів
|«Для тих, хто в дорозі» Різдвяний концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|08.01.2020р.19.00 год.
|Очікувальний зал залізничного вокзалу
|Різдвяні концертні виступи місцевих колективів. Виступ Муніципального духовного оркестру «Оркестра Волі»
|09.01.2020р.13.00 год.
|Театральний майдан
|Традиційний пластунський захід «Різдвяна свічечка»
|09.01.2020 р.16.00 год.
|Дитячо-юнацький пластовий центр/ Храм Матері Божої Неустаної Помочі УГКЦ (бульв. Д. Галицького)
|Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»
|12.01.2020 р.15.00 год.
|Тернопільський міський центр фізичного здоров’я,вул. Грушевського, 3
|Свято зимового обрядового фольклору «Нова радість стала» (парад вертепів та новорічно – різдвяний концерт). Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста»
|12.01.2020 р.
|Театральний майдан
|Благодійна вистава для дітей в рамках фестивалю «Повір у себе»
|12.01.2020 р.13.00 год.
|ПК «Березіль»
|Парад вертепів та різдвяний концерт «Нова радість стала»
|12.01.2020 р.14.00 год.
|Театральний майдан
|Благодійна вистава для дітей «Новорічна дивоніч»
|12.01.2020 р.15.00 год.
|ПК «Березіль»
|Молодіжно – розважальна програма
|12.01.2020 р.20.00 год.
|Клуб-філія с. Курівці
|Благодійна вистава для дітей «Ялинка міського голови»
|13.01.2020 р.12.00 год.
|ПК «Березіль»
|Благодійна вистава для дітей «Ялинка міського голови»
|13.01.2020 р.14.00 год.
|ПК «Березіль»
|Різдвяний концерт «На крилах Різдвяної пісні»
|13.01.2020 р.16.00 год.
|Будинок культури «Пронятин»
|Молодіжно-розважальна програма для молоді «Староноворічні забави…!
|13.01.2020 р.20.00 год.
|КУ Будинок культури «Кутківці»
|Благодійне новорічне театралізоване дійство для дітей «Новорічна дивоніч».
|13.01.2020 р.13.00 год.,15.00год.,17.00год.14.01.2020 р.13.00 год., 15.00 год., 17.00 год.
|КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва»,ПК «Березіль»
|Благодійна вистава для дітей «Ялинка міського голови»
|14.01.2020 р.13.30 год.
|ПК «Березіль»
|Благодійна вистава для дітей «Ялинка міського голови»
|14.01.2020 р.16.00 год.
|ПК «Березіль»
|Казковий калейдоскоп «Новорічні пригоди у бібліотеці або день книжкових сюрпризів»
|15.01.2020 р.13.30 год.
|Бібліотека № 5 для дітей
|Святкова академія «Ясен світ- коляда»
|15.01.2020 р.14.00 год.
|Бібліотека № 5 для дорослих
|Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»
|15.01.2020р.15.00 год.
|Бульв. Д. Галицького
|Різдвяна феєрія-казка «На гостину до зими»/ за мотивами казки Н. Забілої
|16.01.2020р.14.00 год.
|Бібліотека № 2 для дітей
|Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»
|17.01.2020р.15.00 год.
|Бульв. Д. Вишневецького
|Свято Богоявлення Господнього(Освячення води)
|19.01.2020р.12.00 год
|Набережна Тернопільського ставу
|Святковий Різдвяний концерт «Хай уся Земля почує – Україна колядує!»
|19.01.2020р.14.00 год.
|КУ Будинок культури «Кутківці»
|«Лемківський Йордан»
|19.01.2020р.15.00 год.
|ПК «Березіль»
|Різдвяний концерт «Вісточку голосить світу зірниця»
|19.01.2020р.16.00 год.
|Клуб-філія с. Малашівці
|Святкове дійство «Від Різдва до Водохреща»
|19.01.2020р.17.00 год.
|БК-філії с.Глядки
|Молодіжно – розважальна програма
|19.01.2020р.20.00 год.
|БК-філії с.Чернихів,Клуб-філія с. Кобзарівка
|Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»
|21.01.2020р.15.00 год.
|Вул. Протасевича, 10(універсальний спортивниймайданчик)
|Фестиваль «Різдво у серці»
|26.01.2020р.13.00 год.
|ПК «Березіль»
|Молодіжно-розважальна програма для молоді «Різдвяний вогник».
|26.01.2020р.20.00 год.
|КУ Будинок культури «Кутківці»
|Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»
|28.01.2020р.15.00 год.
|Вул. Р. Купчинського, 1(універсальний спортивниймайданчик)