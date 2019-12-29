З нагоди відзначення Нового року та Різдва Христового, у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади пройдуть різноманітні святкові заходи та благодійні вистави.

У Тернополі, зокрема, впродовж усього січня працюватимуть святкові ярмарки, відбуватимуться різдвяні концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів та багато інших заходів.

В рамках Файного зимового містечка 2020 на Театральному майдані Тернополя відбудуться:

31 грудня – Новорічний концерт (18:00 – 04:00 год.);

1 січня – Всесвітній день миру (13:00 – 22:00 год.);

2 січня – Новорічний концерт (дитяча програма) (15:00-22:00 год.)

3 січня – Укротека. Перша вечірка 2020 року (18:00-20:00 год.);

4 січня – Фестиваль коктейлів (14:00-23:00 год.);

5 січня – Сімейний день (15:00-20:00 год.);

7 січня – Різдво. Виступ вертепів (18:00-20:00 год.);

10 січня – Укротека (18:00-20:00 год.);

11 січня – «Від варениці до вареника» (14:00-23:00 год.);

12 січня – Всесвітній день «Дякую» (11:00-20:00 год.);

13 січня – Маланка або Щедрий вечір. Фестиваль віншувань (22:00-02:00 год.);

14 січня – Старий Новий Рік. Фестиваль щедрівок (18:00-20:00 год.);

15 січня – День народження капелюха (дефіле в головних уборах) (16:00-18:00 год.);

16 січня – День льодовара. Фестиваль льодових скульптур (16:00-20:00 год.);

17 січня – Голодна кутя (15:00-20:00 год.);

17 січня – День дитячих винаходів (16:00-20:00 год.);

19 січня – Хрещення (11:00-20:00 год.);

20 січня – Міжнародний день зимових видів спорту (14:00-16:00 год.);

21 січня – Міжнародний день обіймів (16:00-18:00 год.);

24 січня – Міжнародний день ескімо (18:00-20:00 год.);

25 січня – Фестиваль студентської кухні (12:00-16:00 год.)

26 січня – Закриття «Файного Зимового містечка 2020» (14:00-23:00 год.).

Заходи, що пройдуть в Тернопільській міській територіальній громаді з нагоди новорічно-різдвяних свят