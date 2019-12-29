З нагоди відзначення Нового року та Різдва Христового, у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади пройдуть різноманітні святкові заходи та благодійні вистави. 

У Тернополі, зокрема, впродовж усього січня працюватимуть святкові ярмарки, відбуватимуться різдвяні концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів та багато інших заходів.

В рамках Файного зимового містечка 2020 на Театральному майдані Тернополя відбудуться:

31 грудня – Новорічний концерт (18:00 – 04:00 год.);

1 січня – Всесвітній день миру (13:00 – 22:00 год.);

2 січня – Новорічний концерт (дитяча програма) (15:00-22:00 год.)

3 січня – Укротека. Перша вечірка 2020 року (18:00-20:00 год.);

4 січня – Фестиваль коктейлів (14:00-23:00 год.);

5 січня – Сімейний день (15:00-20:00 год.);

7 січня – Різдво. Виступ вертепів (18:00-20:00 год.);

10 січня – Укротека (18:00-20:00 год.);

11 січня – «Від варениці до вареника» (14:00-23:00 год.);

12 січня – Всесвітній день «Дякую» (11:00-20:00 год.);

13 січня – Маланка або Щедрий вечір. Фестиваль віншувань (22:00-02:00 год.);

14 січня – Старий Новий Рік. Фестиваль щедрівок (18:00-20:00 год.);

15 січня – День народження капелюха (дефіле в головних уборах) (16:00-18:00 год.);

16 січня – День льодовара.  Фестиваль льодових скульптур (16:00-20:00 год.);

17 січня – Голодна кутя (15:00-20:00 год.);

17 січня – День дитячих винаходів (16:00-20:00 год.);

19 січня – Хрещення (11:00-20:00 год.);

20 січня – Міжнародний день зимових видів спорту (14:00-16:00 год.);

21 січня – Міжнародний день обіймів (16:00-18:00 год.);

24 січня – Міжнародний день ескімо (18:00-20:00 год.);

25 січня – Фестиваль студентської кухні (12:00-16:00 год.)

26 січня – Закриття «Файного Зимового містечка 2020» (14:00-23:00 год.).

Заходи, що пройдуть в Тернопільській міській територіальній громаді з нагоди новорічно-різдвяних свят

Зміст заходуДата і час проведенняМісце проведення
Новорічне відеоконфеті 202001.01.2020р.22.00 год.Театральний майдан
Вифлиємський Вогонь Миру01.01.2020 р.- 19.01.2020 р.Центральна частина міста
Різдвяна виставка екоробіт вихованців Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молодіВпродовж місяцяУкраїнський Дім
Новорічний ранок для дітей «Новий рік дарує казку»01.01.2020 р.18.00 год.БК-філія с.Вертелка
Новорічно – розважальна программа для молоді01.01.2020 р.20.00 год.Будинок культури «Пронятин»
Міський конкурс шопок «Різдвяне диво»01-19.01.2020 р.Український Дім
Міський конкурс «Феєрія новорічного міста»01-19.01.2020 р.Український Дім
Майстер-клас для дітей, батьків, дорослих«Різьблення на деревині»02.01.2020 р.з 10.00 по 11.00 год.КЗ «Школа народних ремесел»,вул. Новий Світ, 19,
Виставка «Українське Різдво»05-20.01.2020 р.Тернопільська  художня школа імені Михайла Бойчука
Різдво Христове «Вертеп»06.- 07.01.2020 р.13.00 год.БК-філії с.Чернихів
«Ходить снігом коляда у віконце загляда»06.01.2020р.14.00 год.Клуб-філія с. Малашівці
Вертеп по домівках06.01.2020р.16.00 год.БК-філії с.Іванківці
Вертеп по домівках06.- 07.01.2020 р.18.00 год.БК-філія с.Вертелка
Вертеп «Божий Сину, зішли згоду Україні»06.01.2020р.18.00 год.Клуб-філія с. Малашівці
Вертепне дійство по домівках06- 07.01.2020 р.19.00 год.Клуб-філія с. Кобзарівка
Привітання мешканців мікрорайону «Пронятин» з Різдвом Христовим (Вертепне дійство по домівках)07, 08, 09.01.20р. 15.00. год.Будинок культури «Пронятин»
Вертепне дійства «Що то за предиво»07- 09.01.2020 р.19.00 год.Клуб-філія с. Курівці
Святкове привітання колядників по домівках08.01.2020р.12.00 год.Клуб-філія с. Кобзарівка
Колядки по селу «Радуйся земле, дитятко Боже народилось»08.01.2020р.14.00 год.БК-філія с.Вертелка
Коляда «Від хати до хати з Різдвом Христовим»08.01.2020р.14.00 год.БК-філії с.Глядки
Коляда по селу08.01.2020р.14.00 год.БК-філії с.Іванківці
«Від хати до хати йде коляда»08.01.2020р.15.00 год.БК-філії с.Чернихів
«Для тих, хто в дорозі» Різдвяний концерт Муніципального Галицького камерного оркестру08.01.2020р.19.00 год.Очікувальний зал залізничного вокзалу
Різдвяні концертні виступи місцевих колективів. Виступ Муніципального духовного оркестру «Оркестра Волі»09.01.2020р.13.00 год.Театральний майдан
Традиційний пластунський захід «Різдвяна свічечка»09.01.2020 р.16.00 год.Дитячо-юнацький пластовий центр/ Храм Матері Божої Неустаної Помочі УГКЦ (бульв. Д. Галицького)
Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»12.01.2020 р.15.00 год.Тернопільський міський центр фізичного здоров’я,вул. Грушевського, 3
Свято зимового обрядового фольклору «Нова радість стала» (парад вертепів та новорічно – різдвяний концерт). Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста»12.01.2020 р. Театральний майдан
Благодійна вистава  для дітей в рамках фестивалю «Повір у себе»12.01.2020 р.13.00 год.ПК «Березіль»
Парад вертепів та різдвяний концерт «Нова радість стала»12.01.2020 р.14.00 год.Театральний майдан
Благодійна вистава  для дітей «Новорічна дивоніч»12.01.2020 р.15.00 год.ПК «Березіль»
Молодіжно – розважальна програма12.01.2020 р.20.00 год.Клуб-філія с. Курівці
Благодійна вистава  для дітей «Ялинка міського голови»13.01.2020 р.12.00 год.ПК «Березіль»
Благодійна вистава  для дітей «Ялинка міського голови»13.01.2020 р.14.00 год.ПК «Березіль»
Різдвяний концерт «На крилах Різдвяної пісні»13.01.2020 р.16.00 год.Будинок культури «Пронятин»
Молодіжно-розважальна програма для молоді «Староноворічні забави…!13.01.2020 р.20.00 год.КУ Будинок  культури «Кутківці»
Благодійне новорічне театралізоване дійство для дітей  «Новорічна дивоніч».13.01.2020 р.13.00 год.,15.00год.,17.00год.14.01.2020 р.13.00 год., 15.00 год., 17.00 год.КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва»,ПК «Березіль»
Благодійна вистава  для дітей «Ялинка міського голови»14.01.2020 р.13.30 год.ПК «Березіль»
Благодійна вистава  для дітей «Ялинка міського голови»14.01.2020 р.16.00 год.ПК «Березіль»
Казковий калейдоскоп «Новорічні пригоди у бібліотеці або день книжкових сюрпризів»15.01.2020 р.13.30 год.Бібліотека № 5 для дітей
Святкова академія «Ясен світ- коляда»15.01.2020 р.14.00 год.Бібліотека № 5 для дорослих
Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»15.01.2020р.15.00 год.Бульв. Д. Галицького
Різдвяна феєрія-казка «На гостину до зими»/ за мотивами казки Н. Забілої16.01.2020р.14.00 год.Бібліотека № 2 для дітей
Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»17.01.2020р.15.00 год.Бульв. Д. Вишневецького
Свято Богоявлення Господнього(Освячення води)19.01.2020р.12.00 годНабережна Тернопільського ставу
Святковий Різдвяний концерт «Хай уся Земля почує – Україна колядує!»19.01.2020р.14.00 год.КУ Будинок  культури «Кутківці»
«Лемківський Йордан»19.01.2020р.15.00 год.ПК «Березіль»
Різдвяний концерт «Вісточку голосить світу зірниця»19.01.2020р.16.00 год.Клуб-філія с. Малашівці
Святкове дійство «Від Різдва до Водохреща»19.01.2020р.17.00 год.БК-філії с.Глядки
Молодіжно – розважальна програма19.01.2020р.20.00 год.БК-філії с.Чернихів,Клуб-філія с. Кобзарівка
Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»21.01.2020р.15.00 год.Вул. Протасевича, 10(універсальний спортивниймайданчик)
Фестиваль «Різдво у серці»26.01.2020р.13.00 год.ПК «Березіль»
Молодіжно-розважальна програма для молоді «Різдвяний вогник».26.01.2020р.20.00 год.КУ Будинок  культури «Кутківці»
Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»28.01.2020р.15.00 год.Вул. Р. Купчинського, 1(універсальний спортивниймайданчик) 