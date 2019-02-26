Як у штатах: у тернопільських школах популяризуватимуть чирлідинг. ФОТО

26/02/2019 Розмір тексту:

Майстер-клас з чирлідингу провели у спортивній залі Української гімназії ім. І. Франка. Зібралися вчителі фізичної культури тернопільських шкіл в рамках реалізації проекту “Junior Z Ternopil”.

Заняття для вчителів фізичної культури проводив координатор проекту, президент Федерації чирлідингу та чирспорту України Андрій Боляк.

«Майстер-клас складався з теоретичної та практичної частин. Учасники мали змогу засвоїти та спробувати базові рухи та акробатичні елементи чирлідингу. Також було запрошено команду із чирлідингу ТЗОШ №17, щоб спробувати програму, яка проходить у шкільній лізі: вивчення закличок (Чір/Чант); обов’язкові елементи: чер-рухи руками (комбінації); чер-стрибки, шпагати, елементи акробатики, підтримки, станти, створення пірамід».

Загалом у майстер-класі взяло участь 17 вчителів фізичної культури тернопільських шкіл та фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.

Софія Романська