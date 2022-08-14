Зміни до бюджету тернопільської громади на 2022 рік внесли на черговому засіданні виконавчого комітету. Його дохідна частина збільшилася на 1 мільйон 115 тисяч гривень за рахунок дотації з обласного бюджету та за рахунок перевиконання бюджету у першому півріччі на 43 мільйони гривень.

Дотацію з обласного бюджету направили на компенсацію комунальних послуг для комунальних закладів, у яких проживали внутрішньо переміщені особи: 1 мільйон 36 тисяч 579 гривень – управлінню освіти і науки та 78 481 гривню – управлінню розвитку фізкультури і спорту.

– 43 мільйони гривень спрямовуємо на заходи та роботи з територіальної оборони в межах програми обороноздатності, – розповіла Віталіна Атенчук, заступник начальника фінансового управління. – 500 тисяч гривень на поточні видатки і 500 тисяч – на капітальні, в тому числі обладнання для військових. Управлінню освіти і науки виділяємо 10 мільйонів на влаштування укриттів у підвальних приміщеннях: садочкам – 5 мільйонів, школам – 4 мільйони 510 тисяч гривень, спецшколі – 50 тисяч, ПТУ – 440 тисяч. Управлінню ЖКГ на заходи щодо благоустрою міста додатково направляємо 20 мільйонів. Управлінню транспорту та зв’язку – 12 мільйонів: на покілометрову оплату 6 мільйонів, на компенсаційні виплати з пільгового перевезння елетротранспортом – 1 мільйон 200 тисяч гривень та автомобільним – 4 мільйони 800 тисяч гривень.

Окрім цього, спрямували також кошти на ремонти укриттів в Тернопільській музичній школі № 1 та в Тернопільській музичній школі №2. Нагадаємо, що раніше із бюджету уже було виділено 24,5 мільйона гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.