Як у голлівудському фільмі: у Тернополі бандити викрали підприємця і його дружину. ВІДЕО

Неначе сцени із голлівудського кіно. У Тернополі посеред ночі семеро людей на трьох автомобілях зупинили авто підприємця, чоловіка насильно витягли з салону авто, залишивши жінку всередині. Далі один із них поїхав на вкраденій автівці у невідомому напрямку. Всередині була перелякана і заплакана жінка…

А все починалося із того, що заможний 39-річний підприємець, який до слова, мешкає у Києві, разом із дружиною приїхав у Тернопіль до родича на день народження, пише Реально.

Після застілля сімейна пара поверталася на своїй автівці. Мило говорили, згадували вечір, сміялися, повідомляють Надзвичайні новини. Раптом їм перекрили дорогу три атвіки. Семеро людей одразу ж кинулися до ошелешеного водія. Його витягнули з автівки. Дружину ж залишли. Тоді один із них сів за кермо і поїхав на чужій автівці, з чужою дружиною у невідомому напрямку.

Бізнесмена ж запхали у багажник і теж відвезли у невідоме місце. Далі був суцільний жах. Цілу ніч чоловіка били, жорстоко катували, надсилали різноманітні відео з дружиною. Так викрадачі змушували заплатити їм 800 тис доларів.

Та на ранок, попри невиносимий біль і втому, чоловіку таки вдалося зателефонувати в поліцію. Як з’ясувалося, у нього в куртці був схований старенький мобільний телефон, якого злочинці не помітили.

Та викрадачі встигли утекти. Копам довелося розшукувати їх за гарячими слідами. Як з’ясувалося, усі семеро – уродженці Тернопільщини, представники місцевого криміналітету.

Двох вдалося затримати. Третій, організатор викрадення, сам прийшов в поліцію. Ще одному із банди вдалося втекти за кордон. Тривають слідчі дії.

До слова, на щастя з дружиною нічого страшоного не трапилося. Викрадач відвіз її в один із готелів Тернополя. Насилля стосовного неї не було.