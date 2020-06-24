Прокуратурою Тернопільської області спільно із працівниками СБУ та поліції затримано уродженця Львівської області, що вимагав по 150 євро у перевізника з кожної поїздки за кордон.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, зловмисник разом із іншими особами при особистих зустрічах поблизу заправки вимагав у тернополянина систематичної передачі грошей. Одна поїздка буса з людьми коштувала для потерпілого 150 євро. За ці кошти рекетир пообіцяв безперешкодне та безпечне здійснення міжнародних автоперевезень. У разі несплати коштів, погрожував знищенням майна.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України (вимога передачі чужого майна з погрозою пошкодження чи знищення майна потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.