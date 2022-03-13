У Тернополі облаштували білборди з Біблійними надписами. Реалізували ідею представники євангельських церков міста. Підтримали ініціативу підприємці.

Такі борди вже діють у Рівному, Луцьку та Кременчуці. Підтримали ідею також і в Тернополі.

«У нашого українського народу є приказка: «Як тривога-то до Бога». Як бачимо, війна дуже зблизила людей, а також навернула їх до Бога. Наше місто Тернопіль є осередком духовності нашої України, але для того, щоб нас почув Бог, потрібно слідкувати за своїми словами, що ми говоримо та проголошуємо. Біблія говорить: (Рим.10:9) “Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці…то спасешся”, Мт.12:37 “Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений”. Отже, пильнуймо за своїм язиком, щоб почута була Богом наша молитва», – зазначив підприємець Володимир Шозда.

Наразі у Тернополі облаштували 50 бордів із християнськими надписами. Християни-підприємці закликають тернополян підтримати їхню ініціативу.