Як святкувати Новий рік на Театральному майдані: міськрада проводить опитування

Тернопільська міська рада розпочинає опитування серед тернополян щодо їхнього бачення святкування Нового року та Різдва Христового на Театральному майдані міста.

Уже незабаром тернополяни відзначатимуть Новорічно–Різдвяні свята, і з цією метою ми запрошуємо жителів Тернопільської громади до опитування, щоб якомога краще організувати новорічно – різдвяну атмосферу на Театральному майдані та максимально врахувати побажання жителів громади.

Хто може взяти участь в опитуванні?

Кожен тернополянин може взяти участь в опитуванні, заповнивши форму за посиланням.

Скільки часу триватиме опитування?

Опитування триватиме з 6 до 15 листопада. Після завершення ми зробимо аналіз усіх відповідей та розпочнемо складати програму святкування.

План заходів Новорічних та Різдвяних свят буде опубліковано на сайті міської ради.