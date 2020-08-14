Урочистості, концерти, фестивалі, конкурси та інші святкові розваги підготували у Тернополі з нагоди Дня Незалежності та Дня міста.

Розпочнуться святкування 23 серпня із церемонії освячення та підняття Державного Прапора України на Театральному майдані. Після цього відбудуться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО з нагоди 29-ї річниці Незалежності України. Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО на Микулинецькому кладовищі пройдуть 24 серпня о 10.00.

О дванадцятій дня 24 серпня в Українському домі нагороджуватимуть працівників міської ради, депутатів, працівників комунальних підприємств та установ. О 17.00 цього ж дня у парку Тараса Шевченка виступатиме муніципальний Галицький камерний оркестр, а о 18.00 у сквері імені В’ячеслава Чорновола гратиме муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі».

Святкування Дня міста триватиме 27-30 серпня. А зараз тернополяни ще можуть взяти участь у відеоконкурсі з нагоди цього свята. Для цього до 27 серпня потрібно зняти відео в улюбленій локації Тернополя та опублікувати його на особистій фейсбук-сторінці з хештегом #улюблене_місце_мого _міста, а також позначити в дописі сторінки Тернопільської міської ради, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей та Тернопіль – Молодіжна Столиця України 2020. П’ять переможців буде визначено за допомогою жеребкування, а шостий – отримає приз глядацьких симпатій. Останній термін публікації відео – 16:00 27 серпня. Жодної попередньої реєстрації у конкурсі не потрібно.

У святкові дні відбудеться два фестивалі. У парку Шевченка організують всеукраїнський фестиваль «Не святі горшки ліплять». А на Театральному майдані – «Файне небо». Впродовж трьох днів сім професійних команд з різних міст України будуть влаштовувати польоти на повітряних кулях. 27 серпня ввечері у різних локаціях міста відбудеться традиційний підготовчий обряд – «Гріти небо». 28 серпня ввечері пройдуть показові старти з використанням спецефектів, присвячені Дню міста. 29 і 30 серпня відбуватимуться ранкові та вечірні старти з Театрального майдану, а також у денну пору доби тернополяни матимуть унікальну можливість піднятися на кулі над Театральним майданом та приземлитися назад на майдан. Години стартів оголошуватимуться на сторінці події у Фейсбуку. Там також відбуватимуться і розіграші підйомів.

Відвідати концерт тернополяни та гості міста зможуть не тільки на вулицях міста, а й на воді. Так, 27 серпня з 13.00 концертний майданчик діятиме на теплоході «Парій». 28 серпня на бульварі Шевченка працюватиме фотовиставка, яка розкаже як святкували День міста у попередні роки. О 13.00 на вулиці Качали,1 відкриють трансферт містечко. 28- 30 серпня тут же триватиме пленер «Крізь роки, крізь століття, Тернополе живий». У парку Шевченка цього дня можна буде відвідати конкурс «Квіткові композиції». 28 серпня о 14.30 в артгалереї відбудеться спецпогашення марки «Молодіжна столиця України. Тернопіль». А о 15.00 на вулиці Сагайдачного розпочнеться традиційна Мистецька імпреза «Крізь терни до зірок». На алеї відкриють ще п’ять «квіток терену»: Євгена і Тамари Удіних; Ореста Савки; Олександра Смика; Сергія Притули; Медичній спільноті. О 19.00 на театральному майдані пройде вшанування та нагородження кращих тернополян. Детальніше із програмою заходів можна ознайомитися тут.

Ольга Трач