Священники Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Євген Флиста, о. Мирослав Худяк та о. Андрій Чернецький цими днями з благословення архиєпископа і митрополита Василія Семенюка перебувають з душпастирською місією в зоні ООС.

За словами капеланів, особливістю цього служіння стали Йорданські свята. «Військовослужбовці до цього дня готувалися по-особливому, тому що старалися відтворити домашню атмосферу тепла та затишку завдяки щедрівкам, колядкам, а також через спільне приготування Святої вечері», – розповідають священники.

19 січня, в день Хрещення Господнього, капелани разом з військовим комендантом м. Попасна відвідали бойові позиції різних бригад та батальйонів, щоби поділитися кутею та варениками від жителів Тернопільщини, а також поблагословити кожного на перемогу.

Особливою подією стало те, що військовослужбовці однієї з бригад ЗСУ напередодні свят на річці вирізали хрест із льоду, де у день Богоявлення Господнього священники змогли освятити воду і благословити усіх присутніх. Опісля святкування продовжилися йорданським купанням.