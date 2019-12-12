Андріївські вечорниці влаштували люди поважного віку у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування.

Новостворений драматичний гурток «Театр пісні» підготував постановку «Калита».

Тернополянка Галина Іванюк долучилася до відвідувачів територіального центру кілька тижнів тому. Жінка запевняє, що відтоді в її житті не лише побільшало позитивних емоцій, а й покращилося здоров’я завдяки регулярним фізичним навантаженням.

«Остання наша зустріч була дуже затишною і святковою. Андріївські вечорниці допомогли нам загадати наші звичаї з юних років, відтворити їх і передати молодим».

За давніми українськими традиціями, День святого Андрія Первозваного відомий як вечорниці або «Калита». Відтак новостворений в терцентрі драматичний гурток «Театр пісні» під керівництвом Ярослави Декалюк організував театралізоване дійство. Десятки чоловіків і жінок зібралося, щоб відсвяткувати разом. Учасники гуртка продемонстрували автентичні співи, взяли участь у запальних українських танцях під звуки народних інструментів, а також приготували багато різноманітних смаколиків, – усе, як сто років тому.

Адже, за традицією головними заняттями святкового вечора були веселі гуляння із жартами та різноманітними витівками. А кульмінацією свята стало відкусування калити у вигляді круглого коржа, який символізує сонце. Прив’язувалася вона як найвище під стелею, а всі присутні мусили підстрибнути та відкусити шматок.

Софія Романська