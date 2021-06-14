Як шукали хлопців, котрі потонули у Дністрі: з’явилося відео з місця трагедії

Нещасний випадок трапився в ніч з 10 на 11 червня. Про зникнення двох хлопців поблизу села Устечко працівникам поліції вранці повідомили родичі.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Як з’ясувалося, до 16-річного місцевого мешканця приїхав в гості товариш з сусіднього села Летяче. Юнаки уночі подалися човном рибалити і додому не повернулися.

До пошуків зниклих залучалися правоохоронці відділення поліції №4 міста Заліщики, військовослужбовці Нацгвардії, працівники КОРДу, роти поліції особливого призначення та рятувальники. Вони разом з кінологами обходили обидва береги ріки, однак знайшли лише залишені на березі особисті речі неповнолітніх та перевернутий човен.

Дно річки в радіусі декількох кілометрів прочісували працівники відділення водолазно-рятувальної служби ГУ ДСНС в Тернопільській області . Погодні умови значно ускладнили пошуки. 13 червня нижче по течії вдалося виявити тіло одного з хлопців, а вже вранці, 14 червня, водолази витягнули з води іншого загиблого. Його знайшли неподалік закинутого рибальського спорядження.

Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115( умисне вбивство з поміткою – нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Остаточну причину смерті неповнолітніх встановлять експерти.