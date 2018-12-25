Як римо-католики Тернопільщини відзначають Різдво. ВІДЕО

25/12/2018 0
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25 грудня римо-католики Тернопільщини відзначають Різдво Христове.

Аби відсвяткувати його, тернополяни прийшли на богослужіння у Римо-католицький Костел Божого Милосердя і Божої Матері Неустаної Помочі.

Сьогодні Різдво – одне з найвеличніших свят у році – святкують у більшості країн світу. Тернополяни бажають один одному щастя, та, головне, миру.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

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