Як римо-католики Тернопільщини відзначають Різдво. ВІДЕО

25/12/2018 Розмір тексту:

25 грудня римо-католики Тернопільщини відзначають Різдво Христове.

Аби відсвяткувати його, тернополяни прийшли на богослужіння у Римо-католицький Костел Божого Милосердя і Божої Матері Неустаної Помочі.

Сьогодні Різдво – одне з найвеличніших свят у році – святкують у більшості країн світу. Тернополяни бажають один одному щастя, та, головне, миру.

Детальніше – в сюжеті TV-4.