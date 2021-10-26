Нині гра рукою в футболі польовими гравцями (за винятком вкидання м’яча з ауту) вважається тяжким гріхом і з різним ступенем нещадності карається суддями (хоча є в історії світових футбольних форумів славнозвісна “рука Бога”, яка допомогла одному з геніїв гри у потрібний момент підленько схитрувати). VAR зробив можливість цього покарання ще більш реальним, отож захисники у своєму майданчику щосили намагаються тримати руки з’єднаними за спиною, або ж притиснутими до тулуба – щоб, чого доброго, не дати арбітрові приводу вказати на “точку”. Норми правил працюють не безвідмовно – приміром, часто можна чути суперечки стосовно того, чи в природному положенні перебувала кінцівка в момент потрапляння в неї м’яча (попробуй, вирахуй це “природне положення” в запалі боротьби…), або ж чи рука знайшла м’яч,чи навпаки, він, клятий, знайшов невинну руку.

Варто згадати, що футбол не вийшов зі своєї колиски, одразу обвішаний такими правилами. До певного часу на його батьківщині – Англії – гурби ентузіастів і копали мяч ногами, і хапали й відбивали його руками. Причому суперечки на тему “Лише ногами” і “Можна і руками, і ногами” були доволі запекалими, а підігріті славнозвісним темним “Гіннесом”, нерідко перетворювалися на звичайні побоїща. Так тривало саме до цього дня, 26 жовтня 1863 р. , коли в Лондоні була заснована Англійська футбольна асоціація – перший в світі футбольний союз. Представники 11 футбольних клубів (з них до нинішніх часів і з тодішньою назвою дожив лише “Кристал Пелес”) зібралися в таверні “Вільні каменярі” й заходилися лупати скалу свавілля та анархії на ігровому полі. Були остаточно сформульовані закони і правила гри, згідно з якими гра руками обмежувалася лише ловлею мяча голкіпером. На тому ж зібранні був оформлений “розкол” між напрямком розвитку гри, який обрала Футбольна Асоціація і напрямком, що пізніше організувався у Регбійний союз.

Регбі – теж улюблене заняття багатьох, але за популярністю з футболом йому зрівнятися дуже важко. А був же момент золотої осені рівно 158 років тому, коли у лондонській таверні лише проста більшість присутніх, проголосувавши руками, фактично дала народження нинішньому “королю спорту” і “літній релігії чоловіків”, що має мільярди прихильників у всьому світі. Залишивши меншості можливість хапати мяч руками, бігти з ним, щосили копати його, не круглого, а якогось еліпсоподібного, у Н-подібні ворота і періодично збиватися у кучі й пхати одна одну…