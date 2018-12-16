Як розвиватиметься Тернопільська територіальна громада у наступному році

16/12/2018 Розмір тексту:

Програму економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік затвердили на черговому засіданні виконкому. Її пріоритетними напрямками на наступний рік визначено: підвищення конкурентно-спроможності громади, розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення, розвиток сільських територій.

Що очікувати від реалізації цієї програми жителям громади розповіла начальник управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак.

– За результатами виконання заходів в рамках одного із пріоритетів – розвитку людського капіталу та підвищення стандартів життя населення – очікується: проведення капітальних ремонтів та реконструкція 10 спортивних дитячих майданчиків, ремонт інженерних мереж та 10 житлових будинків, встановлення комерційних засобів обліку води і тепла, – розповіла Тетяна Корчак. – У галузі транспорту плануємо оновити автобусний і тролейбусний парки, вдосконалити діючу мережу паркування, систему відеоспостереження, перейдемо на трирівневий тариф оплати послуг з перевезення пасажирів. У соціальній сфері очікується збереження механізму надання соціальних допомог: від адресної безготівкової допомоги до грошової компенсації учасникам АТО за земельні ділянки. У сфері сім’ї і молоді плануємо залучити до 70 тисяч молодих людей до участі у святково-розважальних заходах, кількість заходів громадських організацій стосовно дітей, молоді і жінок має зрости до 65 одиниць, кількість оздоровлених дітей – до 750 осіб. У галузі охорони здоров’я та фізичної культури очікуємо: створення відділення паліативної та хоспісної терапії, зниження смертності від судинних захворювань, зниження кількості інсультів, збільшення народжуваності жителів ТМТГ, зменшення показника загальної смертності, модернізацію закладів фізкультури і спорту, зокрема, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, будівництво футбольних полів зі штучним покриттям, продовження роботи щодо будівництва спортивного комплексу. У галузі освіти очікується збільшення місць в закладах дошкільної освіти на 77, збільшення класів з інклюзивною формою навчання на 10, збільшення відсотку учнів, які навчаються на достатньо високому рівні, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. У галузі культури передбачається охоплення бібліотечними послугами не менше 32000 мешканців, покращення стану культурних споруд, збільшення кількості населення, яке буде охоплене культурно-мистецькими заходами. У галузі охорони навколишнього природного середовища очікується: зниження рівня фонової концентрації атмосферного забруднення, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міських водних об’єктів, збільшення кількості зелених насаджень, запровадження системи роздільного збору сміття. У публічному просторі планується відкриття нових відпочинкових зон, проведення капітальних ремонтів тротуарів на 10-ти вулицях, покращення асфальтобетонного покриття на 15 вулицях, капітальний ремонт міжквартальних проїздів 14 житлових будинків, планується облаштувати пандусами закладів бюджетної сфери. У розвитку сільських територій очікується: створення віддалених робочих міст у населених пунктах довкола адміністративного центру, створення мобільного офісу ЦНАП, збільшення можливості мешканців для занять спортом, збільшення можливостей реалізації культурних проектів на теренах громади, підвищення якості надання медичних послуг, покращення можливостей фізичної комунікації мешканців в межах громади, надання якісних транспортних послуг, освітніх послуг, допомога у підготовці проектів, що можуть реалізовуватися за кошти Фонду регіонального розвитку.

Посадовець також зазначила, що складовими програми соціального та економічного розвитку міста є 31 галузева програма. На реалізацію заходів цих програм у бюджеті передбачено 485 мільйонів 300 тисяч гривень. Затвердити пропоновану програму ще повинні депутати міської ради на сесії 18 грудня.

Ольга Трач

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