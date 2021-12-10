Програму економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 9 грудня.

Заходи, які прописані у цій програмі у всіх сферах життєдіяльності, будуть реалізовувати у громаді упродовж двох наступних років.

У документі визначено три пріоритетні напрямки, за якими має розвиватися громада.

– У першому пріоритеті ставимо перед собою завдання, що у нас буде громада малого і середнього підприємництва, інтегрована у міжнародні проекти; громада сприятливого інвестиційного клімату, духовного відродження і привабливий туристичний центр, – розповіла Тетяна Корчак, начальник управління економіки, промисловості та праці. – У другому пріоритеті ставиться акцент на те, що наша громада забезпечує потребу мешканців у житлово-комунальних послугах європейської якості; громада зручного транспорту; екологічної безпеки; комфортного проживання; безпечна для перебування і пересування; громада цифрової трансформації. Третій пріоритет: ніхто не залишений поза увагою; громада молоді, здорових людей і спортивних досягнень; громада знань, історичної спадщини та духовного відродження.

Відповідно до цих пріоритетів у громаді продовжать заходи і проекти, які вже діють і запроваджуватимуть нові. Тетяна Корчак розповіла, що у громаді будуть розвивати крафтові виробництва, розширять електронні послуги через ЦНАП, в тому числі, з’явиться 10 послуг для бізнесу.

Що стосується інвестицій, то продовжать облаштовувати індустріальний парк, спільно з облрадою працюватимуть над відновленням роботи аеропорту, будуватимуть сонячні електростанції.

Щодо якісних комунальних послуг, то продовжать реалізувати проекти модернізації тепломереж і водопостачання, а також установ бюджетної сфери, планують відремонтувати внутрішньобудинкові мережі у 110 будинках, відновити міжпанельні шви у 40 будинках, замінити 30 ліфтів.

У сфері громадського транспорту заплановано оновити тролейбусний та автобусний парки, збудувати автовокзал, тролейбусну лінію до мікрорайону «Варшавський», стоянки для автобусів, розвивати мережу електрозаправок.

У сфері екологічної безпеки мають покращити екологічну ситуацію Тернопільського водосховища, реалізувати концепцію комплексного озеленення, збільшити частку направлених на вторинну переробку твердих побутових відходів, створити нові зелені зони, зокрема, парк на перетині вулиць Тарнавського-Київська.

У сфері житлово-комунального господарства та благоустрою заплановано впорядкувати територію Дального пляжу, облаштувати дитячі ігрові майданчики, відремонтувати алеї і атракціони у парках, облаштувати громадські вбиральні, покращити стан шляхово-мостового господарства. Буде відновлено 100 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття, капітально відремонтовані вулиці Галицька, Медова, Вояків дивізії «Галичина», капремонт фонтанів, ремонт підпірних стінок, збудують бювети на вулицях Громницького, Лепкого, Петлюри, та у парку Нацвідродження.

У громаді продовжать надавати різні види соціальної допомоги, фінансову підтримку воїнам, які служать за контрактом, розширять систему надання соціальних реабілітаційних послуг через розвиток соціальних проектів, продовжить роботу «Соціальне таксі».

У сфері спорту заплановані: модернізація спортивних закладів, будівництво Палацу спорту, Водної арени, лижного трампліну, спортивного комплексу з інтернатом, будівництво майданчиків для фролболу та волейболу, спортмайданчиків у селах. Планують модернізувати стадіони у мікрорайонах та відкрити універсальні майданчики на Лесі Українки, Пилипа Орлика, 15 квітня. Проводитимуть капремонти спортивних шкіл.

У сфері освіти продовжать модернізувати і ремонтувати навчальні заклади, збудують чотири садочки у нових мікрорайонах, завершать будівництво школи у Кутківцях на вулиці Бригадній. Заплановано відкрити не менше 10 класів з інклюзивною формою навчання, продовжать фінансово підтримувати мистецький компоненту у школі-ліцеї №21 та призначати стипендії кращим школярам.

До Програми економічного та соціального розвитку входять 32 галузеві програми. Тетяна Корчак відзначила, що її виконання можливе при належному фінансуванні заходів цих програм.

Документ, який заслухали і затвердили на виконкомі, також винесуть на розгляд сесії міськради, яка відбудеться 17 грудня.