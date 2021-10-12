Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області погіршується. Що стало причиною цього, якою вона є зараз, чого очікувати далі і що робити розповів лікар-епідеміолог Володимир Паничев на черговому засіданні міського оперативного штабу 12 жовтня.

Сподівалися на кращу ситуацію

«Ситуація з ковідом є гіршою, аніж ми сподівалися і прогнозували. Перед початком осінньо-зимового підйому враховуючи те, що ми вже рік в епідемії ковіду, і те, що була можливість скористатися теплим періодом і проводити щеплення, ми сподівалися, що показники захворюваності вцілому та восени-взимку поточного року будуть нижчими, аніж це було навесні, а також у подібний період минулого року. На превеликий жаль, наші прогнози виправдовувалися до 36 тижня включно. Тоді ми не перевищували показників минулого року. Але 38-39 тиждень у нас почалися так звані «свічки», ми почали перевищувати показники відповідних тижнів 2020 року, а за 40 тиждень ми вдвічі перевищили показники минулого року».

Як змінилися показники захворюваності

«Проявом погіршення ситуації є зростання показників захворюваності. Станом на 12 жовтня вони становлять в області 474 випадки на сто тисяч населення за останні два тижні, в місті – 496,7 при рекомендованому не вище 75. В області є території, які значно перевищують середньообласний показник. Найгірша ситуація в колишньому Заліщицькому районі – 759,1 випадка. Ряд територій мають показники вище 600: Борщівський, Гусятинський, Зборівський. Прикро, що цей показник зростає. За останні шість днів він зріс з 358 в області до 474. Наступною поганою ознакою є те, що ми періодично сягаємо коефіцієнта виявлення кількості хворих у кількості 20% на сто тисяч і вище. Показник 20 % відповідно до кількості обстежених є межею між «помаранчевою» і «червоною» зоною, і ми в останні дні коливаємось навколо цього показника. Останні 2 дні він в межах 19,5% перед цим ми його перевищували. Тенденція така, що очевидно у найближчі дні тижня ми перевищимо цей показник. Поганою ознакою є те, що при вирівнюванні показників за тиждень ми постійно маємо більшу кількість людей, що захворіває, аніж тих, хто одужує. Це призводить до збільшення числа людей що хворіють – на сьогодні це 5222 особи. Наступний показник – зміна вікової структури. Дуже прикро, але почали більше хворіти діти і люди 65 років і старші, і це стало наслідком збільшення летальності. Цифра людей що помирає у щоденному режимі тримається на рівні 9-11 і це надзвичайно поганий показник, який характеризує реальну ситуацію.».

Що стало причиною погіршення ситуації

«Зміна переважного штаму з британського на «Дельту» має свої наслідки. Суттєву роль зіграло невиконання об’ємів щеплень. Ми сподівалися, що травень-червень, всі літні місяці і початок вересня будуть місяцями коли ми максимально скористуємось теплим періодом і щепимо людей. На сьогодні відсотки щепленості такі що не дозволяють припускати серйозний вплив вакцинації на перебіг епідпроцесу. Наступною причиною є масові порушення протиепідемічних заходів: в магазинах, банках, транспорті і всюди де є скупчення людей. Така ситуація є наслідком того, що люди не відчувають відповідальності. Мабуть покарання за такі речі недостатні, і це призводить до не реагування власників закладів до яких звертаєшся і вказуєш на конкретні порушення. У них завжди є аргументи на користь того, що виконати це практично неможливо.».

Чого очікувати і що робити

«Ситуація найближчі тижні буде ускладнюватися, будемо сягати високих рівнів захворюваності, втягування в епідпроцес людей старшого віку буде супроводжуватися високою летальністю. Це буде тривати мінімум до середини листопада. Відповідно до прогнозу МОЗ пік захворюваності в осінньо-зимовий період поточного року передбачається на середину листопада. Що нам робити? Максимально скористатися можливістю вакцинуватися і вакцинувати ті колективи, які є значимими в епідпроцесі щодо ковіду. Урядом передбачені обов’язкові щеплення окремих контингентів населення впродовж місяця. Окрім тих, які визначені наказом, по факту є дуже багато професій, закладів, установ працівники, яких не менш загрозливі у питаннях захворювання і в питаннях небезпеки ризиків для відвідувачів: банки, заклади торгівлі, будь-які заклади, що надають послуги дітям тощо. Тому звертаюся з тим щоб, керівники, власники цих закладів свідомо поставилися до цієї проблеми і створили всі умови, можливо заохочуючи певним чином, щоб максимально щепити працівників. Необхідно звернути серйозну увагу на те, що щепитися мають люди професійного, вікового, медичного ризику. Якщо у керівництва цих закладів є потреба в промоції, в роз’ясненні необхідності щеплень, то лікарі-епідеміологи, сімейні лікарі готові надавати таку допомогу, виходити в колективи, пояснювати необхідність цього заходу, розвіювати нісенітниці, які навколо цієї проблеми накручені, щоб уникати максимально антивакцинальних настроїв. Наступне – ніхто не відмінив карантинних заходів. Я не виключаю, що вони за рішенням Кабміну будуть посилюватися, але, на мою думку, перш ніж вводити додаткові заходи давайте виконаємо те, що рекомендовано для «жовтої» зони.