В умовах адаптивного карантину учні на Тернопільщині навчатимуться за новими правилами.

Зокрема, необхідно буде дотримуватися маскового режиму та дистанції. Також у школах щодня вимірюватимуть температуру, а великі класи поділять на півгрупи.

Якщо адміністративна територія потраплятиме до червоної зони епідемічної небезпеки, то відвідування шкіл заборонятимуть. Наразі освітні заклади вдосконалюють систему дистанційного навчання.

“На даний час є рекомендації, щоб класи, де є більше двадцяти дітей, ділилися на підгрупи і щоб навчання відбувалося позмінно. Хоча ми поки що не розуміємо, як це має відбуватися, оскільки педагогічні працівники виконуватимуть подвійну роботу. Це стосується і вихователів груп продовженого дня, які працювали у післяурочний час. Якщо відбуватиметься дві зміни, то часу для груп продовженого дня не буде. На даний час ми чекаємо рекомендацій Міністерства освіти, і самі вивчаємо питання, як можна організувати навчальний процес. Відтак ми зацікавлені у тому, щоб саме вихователі десь допомагали у прийомі учнів, коли потрібно вимірювати температуру. До навчальних закладів не можуть бути допущені батьки. Якщо це початкова школа, то вчитель мав би приймати дітей на вулиці. Ми розуміємо, що вихователь групи продовженого дня міг би йому допомагати”, – пояснює начальниця управління освіти області Ольга Хома.

Маскового режиму учні повинні дотримувати у коридорах, а під час уроків засоби індивідуального захисту можна буде не використовувати. Також навчальні заклади повинні забезпечити регулярну дезінфекцію та провітрювання приміщень.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Дистанційно, позмінно і на свіжому повітрі: як навчатимуться школярі Тернопільщини. ВІДЕО