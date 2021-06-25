Останнім часом дуже популярним став такий напрямок – як DIY. Для тих, хто ще не в курсі, що це, ми швиденько пояснимо. Це вид діяльності, при якому людина створює або змінює будь-який продукт своїми руками.

Останнім часом такі рубрики, так званих DIY виробів, досить поширені на просторах інтернету. Наприклад, одні прикрашають свої вже улюблені кросівки спеціальною водостійкою фарбою або маркером, є і ті, хто розфарбовують підошву і каблук лаком для нігтів, а хтось використовує фарбу в балоні з розпилювачем для створення ефекту омбре. Все це досить незвично і автентично виглядає на взуття.

Способів вдосконалити або видозмінити свої кросівки існує маса. Серед них можна виділити наступні: фарбування і розпис, наклейки на підошву, хутро і пір’я, різного роду стрази, банти і бахрома, ну і звичайно ж, блискітки. Якщо вас влаштовує стан вашого взуття, але зовнішній вигляд здається вже порядком набрид, ситуацію може змінити, здавалося б, проста річ – шнурівка. Вставте кольорові шнурки або звичайні стрічки і Ваш образ заграє вже новими, незвичними для Вас фарбами. Можете використовувати кілька кольорів одразу. Цікавим варіантом також може стати спосіб шнурівки. В інтернеті можна знайти безліч відео уроків і повірте, це не займе багато Вашого часу, проте привнесе щось нове в звичайний повсякденний образ.

Найбільш поширеним способом в наш час є розпис. Крім того, що це виглядає неймовірно круто, особливо якщо ти вміло малюєш, так і ще є трендом в 21 столітті. Щоб зробити цю дію, не потрібно великих витрат. Знадобляться всього лише, маркери, можливо фарба і трохи фантазії та вміння. Однак результат точно змусить Вас захопитися. Незвичайним способом здивувати всіх стане наклейка коміксів на кросівки. Так само як і в попередньому способі особливих витрат це не вартує. Потрібно всього лише прикупити будь який комікс, порізати його на дрібні шматочки. Далі озброїтися клеєм і уявою. І все, унікальне творіння готове.

Щоб зробити дійсно унікальні твори мистецтва, за основу краще брати класичні моделі кросівок. Їх можна знайти в оригінальному магазині HypeSneakerShop. Тут представлені варіанти від класичних Force 1 до adidas Stan Smith.