Три тижні в області триває кампанія з вакцинації проти коронавірусної інфекції.

25 лютого Тернопільщина отримала 16 тисяч доз вакцини AstraZeneca (Covishield). Першими щепили медичних працівників закладів хорони здоров’я, які надають допомогу хворим на Ковід-19: працівники Тернопільської міської лікарні №2 та працівники інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.

Про перебіг цієї кампанії під час першого пленарного засідання другої сесії обласної ради розповіла начальник департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

– Зараз в області працює 9 підготовлених мобільних бригад з проведення імунізації, – розповіла Ольга Яромленко. – Відповідно до першого етапу дорожньої карти в області вакциновано медичних працівників закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів. В першу чергу це заклади, що надають допомогу хворим з Ковід-19, працівники екстреної медичної допомоги, мобільних бригад, лабораторій, які тестують на Ковід-19. Станом на 17 березня проводиться вакцинація цільових груп, що відповідає другому етапу дорожньої карти: медичних працівників закладів, які надають стаціонарну та первинну медичну допомогу іншим хворим, працівників системи громадського здоров’я, медичних працівників інших відомств. Згідно зі змінами до дорожньої карти дозволено щеплювати лідерів думок, перших осіб держави, громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних спільнот, депутатів різних рівнів. Від початку кампанії щеплено 4 578 осіб, в тому числі працівників мобільних бригад з імунізації – 26, працівників закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із Ковід-19 – 1 547, працівників екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв – 327, працівників інших закладів охорони здоров’я – 823.