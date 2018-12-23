Як проходять вибори у Білецькій ОТГ. ВІДЕО
23/12/2018 1
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У Білецькій ОТГ 23 грудня – вибори. На посаду голови громади зареструвалось 6 кандидатів.
Виборчі дільниці працюють у всіх селах Білецької громади. Окрім очільника ОТГ обирають також і місцевих депутатів, повідомляє TV-4.
До Білецької ОТГ входить 8 населених пунктів. Люди, які прийшли голосувати, прагнуть хорошого очільника, який змінить життя в громаді на краще.
Усього 23 грудня вибори відбуваються у п’яти ОТГ Тернопільщини.
Коментарі (1)
вова23/12/2018
Взагалі то вибори по закону відбуваються до 20 години. Але якщо заступник голови комісії каже що до 22 години, то ………(треба ще вчитися)
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