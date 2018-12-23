Як проходять вибори у Білецькій ОТГ. ВІДЕО

23/12/2018 Розмір тексту:

У Білецькій ОТГ 23 грудня – вибори. На посаду голови громади зареструвалось 6 кандидатів.

Виборчі дільниці працюють у всіх селах Білецької громади. Окрім очільника ОТГ обирають також і місцевих депутатів, повідомляє TV-4.

До Білецької ОТГ входить 8 населених пунктів. Люди, які прийшли голосувати, прагнуть хорошого очільника, який змінить життя в громаді на краще.

Усього 23 грудня вибори відбуваються у п’яти ОТГ Тернопільщини.