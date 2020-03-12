На даний момент, для того щоб максимально розвинути стрімкий ріст свого бізнесу та бути завжди на висоті потрібно володіти якісним та інформативним інтернет-ресурсом. Бажаючі можуть створити сайт самостійно, але варто довірити створення дизайну сайту професіоналам і цим займаються безліч веб-студій у Тернополі.
Але зразу ж виникають запитання: З чого іменно розпочати? Яку агенцію обрати? Як вибрати хорошого спеціаліста? Ця стаття містить інформацію про те, як правильно вибрати веб-студію для розробки власного веб-сайту.
Важливо, щоб зроблений вами вибір розробника сайту в подальшому б вас не розчарував. Оптимальним варіантом у цьому випадку стане Zelios – топ веб-студія, яка знаходиться у місті Тернополі. На сайті https://zelios.te.ua/ ви дізнаєтесь про повний список послуг компанії та гарантовано будете задоволені результатом.
Для чого потрібен інтернет-ресурс?
Кількість веб агенцій у Тернополі, які пропонують якісні послуги в даній сфері, величезна. Тому при виборі агентства для створення сайту слід проявити високу вимогливість, щоб отримати хороший результат та зберегти свої фінанси.
Інтернет ресурс знайомить аудиторію з Вашою компанією, списоком послуг та іншою інформацію, яка буде корисною для зацікавленої особи. Веб-сайт – це спосіб взаємодії компанії із потенційними клієнтами. Інтернет ресурс здатний збільшити товарообіг і принести значний прибуток. З допомогою послуг веб агенції ви отримаєте можливість:
- Розміщення вашого сайту в перших позиціях пошукової системи;
- Можливість отримати відгуки про Ваші послуги, завдяки чому все більше людей буде мати змогу дізнатися про компанію.
- Крім того, у вас буде можливість використовувати E-mail розсилку та відслідковувати власну бізнес-стратегію за допомогою інструментів аналітики та CRM систем.
На що потрібно звернути увагу спочатку?
- Веб-студія, яка не має власного сайту – це перший знак про компетентність. Власний веб-сайт – це головний компонент якісної компанії, завдяки якому клієнт може оцінити якість майбутньої роботи. Тому не варто співпрацювати з розробниками в яких відсутній власний сайт.
- Наявність офісу – є гарантією того, що ви зможете зустрітися з менеджером для обговорення особистих питань або вирішення проблем чи суперечок.
- Професійні веб-студії повинні укласти договір з клієнтом. Договір володіє юридичною силою і є основним документом, який гарантує вам те, що ваші гроші не пропадуть намарно. Договір повинен містити такі пункти: умови співпраці двох сторін, часові рамки виготовлення сайту, зобов’язання виконавця і замовника, умови та терміни оплати.
- Складання технічного завдання для розробки сайту – це основа для розробки сайту. У ньому вказуються точні критерії розробки сайту. Кожен пункт повинен детально обговоритись, щоб зменшити можливі помилки в роботі і скоротити терміни виготовлення сайту.
- У якісній веб-компанії повинен бути присутній:
- Менеджер проекту, який контролює розробку вашого сайту.
- Інтернет-маркетолог відповідає за просування сайту, проведення аналітики та оптимізації сторінок.
- Веб-дизайнер для створення привабливого дизайну сайту.
- Верстальник, який відповідає за адаптивність сайту та кроссбраузерність.
- Веб-розробник – відповідає за функціонал Вашого майбутнього сайту.
- Тестувальник сайту та копірайтер.
- Програмне забезпечення для створення веб-сайтів вдосконалюється досить швидко. Більш нові програми, допоможуть зробити сайт потужним та зручнішим. Збереження презентабельного зовнішнього вигляду на мобільних пристроях та планшетах є важливим критерієм просування сайту.
- Найбільш важливим для компанії є її репутація. Потрібно знайти відгуки про фірму та оцінити її можливості. Про якісну роботу свідчать відео відгуки від вдячних клієнтів. Ознайомтеся з портфоліо студії, її роботами.
Які переваги розробки сайтів професіоналами у Тернополі?
Розробка проекту сайту у відповідальній компанії гарантує вам створення якісного інтернет ресурсу, який може допомогти розвинути Ваш бізнес на території Тернополя, України та за кордоном. Зручна навігація і структура – велика перевага перед користувачами, але для розробки ефективного сайту замовник має чітко сформулювати і втілити перелік цілей, що послужить і для розрахунку вартості проекту.
Zelios це одна з провідних веб-студій Тернополя, пропонує клієнту такий спект послуг послуги:
- Професійне створення веб-сайту
- Розробка унікального та ефективного (з точки зору маркетингу та продаж) дизайну
- Створення відеореклами, відео монтажу, відео графіки та відео дизайну
- SMM просування, SEO просування вашого сайту.
Наша веб студія здатна розробити чітку, ефективну і оригінальну концепцію сайту, враховуючи всі побажання замовника. Індивідуальний підхід дає можливість максимально яскраво продемонструвати особливості іменно Вашого інтернет ресурсу та забезпечити свого клієнта ідеальним результатом.