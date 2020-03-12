На даний момент, для того щоб максимально розвинути стрімкий ріст свого бізнесу та бути завжди на висоті потрібно володіти якісним та інформативним інтернет-ресурсом. Бажаючі можуть створити сайт самостійно, але варто довірити створення дизайну сайту професіоналам і цим займаються безліч веб-студій у Тернополі.

Але зразу ж виникають запитання: З чого іменно розпочати? Яку агенцію обрати? Як вибрати хорошого спеціаліста? Ця стаття містить інформацію про те, як правильно вибрати веб-студію для розробки власного веб-сайту.

Важливо, щоб зроблений вами вибір розробника сайту в подальшому б вас не розчарував. Оптимальним варіантом у цьому випадку стане Zelios – топ веб-студія, яка знаходиться у місті Тернополі. На сайті https://zelios.te.ua/ ви дізнаєтесь про повний список послуг компанії та гарантовано будете задоволені результатом.

Для чого потрібен інтернет-ресурс?

Кількість веб агенцій у Тернополі, які пропонують якісні послуги в даній сфері, величезна. Тому при виборі агентства для створення сайту слід проявити високу вимогливість, щоб отримати хороший результат та зберегти свої фінанси.

Інтернет ресурс знайомить аудиторію з Вашою компанією, списоком послуг та іншою інформацію, яка буде корисною для зацікавленої особи. Веб-сайт – це спосіб взаємодії компанії із потенційними клієнтами. Інтернет ресурс здатний збільшити товарообіг і принести значний прибуток. З допомогою послуг веб агенції ви отримаєте можливість:

Розміщення вашого сайту в перших позиціях пошукової системи; Можливість отримати відгуки про Ваші послуги, завдяки чому все більше людей буде мати змогу дізнатися про компанію. Крім того, у вас буде можливість використовувати E-mail розсилку та відслідковувати власну бізнес-стратегію за допомогою інструментів аналітики та CRM систем.

На що потрібно звернути увагу спочатку?



Веб-студія, яка не має власного сайту – це перший знак про компетентність. Власний веб-сайт – це головний компонент якісної компанії, завдяки якому клієнт може оцінити якість майбутньої роботи. Тому не варто співпрацювати з розробниками в яких відсутній власний сайт.

Наявність офісу – є гарантією того, що ви зможете зустрітися з менеджером для обговорення особистих питань або вирішення проблем чи суперечок.

Професійні веб-студії повинні укласти договір з клієнтом. Договір володіє юридичною силою і є основним документом, який гарантує вам те, що ваші гроші не пропадуть намарно. Договір повинен містити такі пункти: умови співпраці двох сторін, часові рамки виготовлення сайту, зобов’язання виконавця і замовника, умови та терміни оплати.

Складання технічного завдання для розробки сайту – це основа для розробки сайту. У ньому вказуються точні критерії розробки сайту. Кожен пункт повинен детально обговоритись, щоб зменшити можливі помилки в роботі і скоротити терміни виготовлення сайту.

У якісній веб-компанії повинен бути присутній: Менеджер проекту, який контролює розробку вашого сайту. Інтернет-маркетолог відповідає за просування сайту, проведення аналітики та оптимізації сторінок. Веб-дизайнер для створення привабливого дизайну сайту. Верстальник, який відповідає за адаптивність сайту та кроссбраузерність. Веб-розробник – відповідає за функціонал Вашого майбутнього сайту. Тестувальник сайту та копірайтер.

Програмне забезпечення для створення веб-сайтів вдосконалюється досить швидко. Більш нові програми, допоможуть зробити сайт потужним та зручнішим. Збереження презентабельного зовнішнього вигляду на мобільних пристроях та планшетах є важливим критерієм просування сайту.

Найбільш важливим для компанії є її репутація. Потрібно знайти відгуки про фірму та оцінити її можливості. Про якісну роботу свідчать відео відгуки від вдячних клієнтів. Ознайомтеся з портфоліо студії, її роботами.

Які переваги розробки сайтів професіоналами у Тернополі?



Розробка проекту сайту у відповідальній компанії гарантує вам створення якісного інтернет ресурсу, який може допомогти розвинути Ваш бізнес на території Тернополя, України та за кордоном. Зручна навігація і структура – велика перевага перед користувачами, але для розробки ефективного сайту замовник має чітко сформулювати і втілити перелік цілей, що послужить і для розрахунку вартості проекту.

Zelios це одна з провідних веб-студій Тернополя, пропонує клієнту такий спект послуг послуги:



Професійне створення веб-сайту

Розробка унікального та ефективного (з точки зору маркетингу та продаж) дизайну

Створення відеореклами, відео монтажу, відео графіки та відео дизайну

SMM просування, SEO просування вашого сайту.

Наша веб студія здатна розробити чітку, ефективну і оригінальну концепцію сайту, враховуючи всі побажання замовника. Індивідуальний підхід дає можливість максимально яскраво продемонструвати особливості іменно Вашого інтернет ресурсу та забезпечити свого клієнта ідеальним результатом.