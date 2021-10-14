Вихідними на Тернопільщині центри вакцинації працюватимуть за офіційним графіком. Імунізуватися зможуть всі охочі жителі краю від 18 років.

В області вже щепилися 305 869 осіб. Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, після запровадження додаткових карантинних обмежень, охочих вакцинуватися більшає.

“Збільшилася кількість охочих вакцинуватися серед працівників навчальних закладів, членів інших організованих колективів. Нижчі показники вакцинації серед людей старшого віку. Якщо проаналізувати адміністративні території, то на північній стороні, у Кременецькому районі кількість відмовників від вакцинації більша. Наразі збирається інформація щодо кількості вакцинованих осіб в організованих колективах, оскільки на сьогоднішній день гостро стоїть питання про нарощення колективного імунітету, оскільки наразі він є недостатнім, щоб протистояти поширенню коронавірусу, тож на часі є розширення темпів вакцинації”.

Додамо, МОЗ планує розширити перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Обов’язкові щеплення стосуватимуться працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних центрів.

Вихідними на Тернопільщині центри вакцинації працюватимуть за офіційним графіком. Імунізуватися зможуть всі охочі жителі краю від 18 років.

В області вже щепилися 305 869 осіб. Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, після запровадження додаткових карантинних обмежень, охочих вакцинуватися більшає. “Збільшилася кількість охочих вакцинуватися серед працівників навчальних закладів, членів інших організованих колективів. Нижчі показники вакцинації серед людей старшого віку. Якщо проаналізувати адміністративні території, то на північній стороні, у Кременецькому районі кількість відмовників від вакцинації більша. Наразі збирається інформація щодо кількості вакцинованих осіб в організованих колективах, оскільки на сьогоднішній день гостро стоїть питання про нарощення колективного імунітету, оскільки наразі він є недостатнім, щоб протистояти поширенню коронавірусу, тож на часі є розширення темпів вакцинації”.

Додамо, МОЗ планує розширити перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Обов’язкові щеплення стосуватимуться працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних центрів.