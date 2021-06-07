Під час літнього сезону у Тернополі працюватимуть всі 35 закладів дошкільної освіти. Закриватимуться садочки лише на певний період для виконання ремонтних чи підготовчих робіт до нового навчального року.

«Робитимуть це поетапно. Водночас у місті працюватимуть чергові дитсадки, в яких зможуть перебувати діти на час призупинення роботи інших, – повідомив міський голова Сергій Надал. – Тому батьки матимуть можливість відвести дитину з одного садочка в інший, який найближчий до їхнього місця проживання».

Про це повідомляють у міській раді.