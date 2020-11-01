У «червоних» зонах на Тернопільщині дозволили відвідувати школи.

Як повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома, працюватимуть вони за спеціальним розпорядком і з дотриманням санітарно-епідемічних правил.

З понеділка у “червоній” зоні перебуватимуть міста Бережани, Кременець, Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони. Тут навчання у школах відбуватиметься почергово.

«Спершу це стосується великих класів і навчальних закладів. Якщо у класі більше, як 20 учнів, то вони повинні бути поділені на групи та навчатися почергово. Зокрема, навчання може відбуватися у дві зміни, або почергово. Тобто, одна підгрупа йде до школи в понеділок, а інша – у вівторок. Водночас підгрупа, яка перебуває вдома, дивиться урок дистанційно. Хочу зазначити, відділи освіти, керівники відділів освіти не впливають на навчальний процес, а саме, як той чи інший навчальний заклад повинен навчатися у період карантину. Тобто рішення приймають безпосередньо у навчальних закладах”, — каже Ольга Хома.

Додамо, якщо ж у школах відсутність педагогічних працівників та учнів перевищує 30%, то вони автоматично переходять на дистанційне навчання. Однак, рішення про дистанційну чи очну форму навчання приймають керівники разом з педагогічними радами.