Під час війни багато хто з українців змушений був виїхати до інших країн, залишивши вдома буквально все. Але, на жаль, перебування за кордоном навіть в ідеальних умовах не позбавляє людину від хвороб, потреби у якісному медичному обслуговуванні. А, як відомо, ціни на лікування в інших країнах занадто високі. Щоб захистити себе від великих фінансових втрат, варто заздалегідь подбати про оформлення туристичної страховки.

Що варто знати про страховку для виїзду за кордон

Туристичне страхування — це договір подорожуючого зі страховиком. По суті, компанія бере на себе зобов’язання організувати медичне обслуговування клієнта у разі виникнення хвороби і оплатити консультацію, перебування в стаціонарі, медикаменти. Фінансова допомога за страховкою обмежується розміром максимальної страхової суми. Найчастіше це 30 тис. євро.

Щоправда, якщо людина планує вести активний спосіб життя у подорожі (наприклад, займатися спортом, активно відпочивати), то варто звернути увагу на розширені страхові програми, до яких включена допомога при спортивних травмах, нещасних випадках тощо. Практично до усіх пакетів, які пропонують надійні страхові компанії, включено допомогу при захворюванні на COVID-19, передбачено відшкодування коштів на амбулаторне лікування, невідкладну допомогу і перебування в стаціонарі.

Як можна отримати допомогу за кордоном

Під час перебування в іншій країні людині зі страховим полісом зовсім не варто панікувати, якщо вона захворіла. У таких випадках їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію Служби Асистанс (всі телефони зазначені в полісі) або зв’язатися з ними онлайн через месенджери і повідомити про настання страхового випадку.

Нагадуємо, що асистанс — це сервісний центр, з яким страхова компанія уклала договір про медичне обслуговування застрахованих осіб в інших країнах. Подорожуючому достатньо назвати номер договору і описати ситуацію, в яку вона потрапив. Далі компетентні спеціалісти допоможуть організувати лікування — запишуть на консультацію до лікаря або викличуть невідкладну допомогу. Платити за ці послуги непотрібно. Вартість страховки у порівнянні з рахунками, які може виставити медична установа за кордоном, — це дрібниці.

Як придбати туристичну страховку

Зараз надійні організації значно спростили процедуру придбання полісів для тих, хто виїхав за межі України. Приміром, страхова компанія «УНІКА» (https://uniqa.ua/) пропонує це зробити онлайн. Для цього достатньо на офіційному сайті вибрати необхідну програму («Туризм» чи «Активний відпочинок»), заповнити інформацію про себе і оплатити. Буквально через 3–5 хвилин договір буде надіслано на електронну адресу. Додамо, що настільки просто можна подати заявку про настання страхового випадку. СК «УНІКА» піклується про своїх клієнтів і допомагає їм у критичних ситуаціях.