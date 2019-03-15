У четвер, 14 березня, Центр Інноваційної Освіти “Про.Світ” провів публічну дискусію “Як працює освітня реформа в громадах?”. На події були присутні експерти, представники ОТГ та ментори, запрошені спікери, представник МОН і міжнародних організацій.

«Ми віримо, що лише реформи освіти недостатньо. Адже будь-яка зміна згори має дуже нетривкий ефект, а кожна школа унікальна, тому ми працюємо безпосередньо з школами та громадами над тим, аби вони самостійно напрацьовували свою освітню стратегію, будували довіру та уважність через культуру співпраці, командну роботу, комунікацію як всередині школи — вчителями, батьками, учнями, так і зовні — з громадою, локальною спільнотою. Для того, щоб щодня покращувати навчальний досвід учнів. Це значно довший шлях, але більш фундаментальний, бо закладає основи сталого розвитку» – пояснює голова «Про.Світ» Лілія Боровець.



Найбільш обговорюваними питаннями були: важливість імплементації реформ на місцях, комунікації між реформованими структурами, довіра між усіма учасниками освітнього процесу та їх ролі, важливість горизонтальних зв’язків.



Подія відзначила офіційний старт програми “Школа 3.0 Об’єднані громади”, експерти поділились досвідом з представниками 13 громад, в яких буде впроваджуватись програма: Пирятинська, Березівська, Козельщинська, Новоукраїнська, Клеванська, Черкаська, Красносільська, Зимнівська, Жовтанецька, Солонянська, Миропільська, Іллінівська, Великогаївська.

Мета програми – започаткувати сталий розвиток школи, що відповідає потребам реформованої шкільної освіти. Це не лише зміна контенту освіти, але і зміна підходів. З кожною командою громад працює ментор, який навчає ефективній співпраці, координації та комунікації між членами команди.



Учасниками програми “Школа 3.0” може стати будь-яка школа та творити зміни разом з нами. Більше про можливості для шкіл в ОТГ за цією програмою ви можете дізнатись через пошту prosvit.center@gmail.com.

“Ознакою успіху цього проекту можна буде вважати створення у відібраних громадах модель управління освітою, коли управлінці будуть підзвітні не вищому керівництву, а учасникам освітнього процесу та громаді загалом” – поділилась очікуваннями Ірина Когут, освітня експертка та аналітикиня.



Нагадаємо, у 2017-18 роках у Львові організацією проводилась програма “Школа 3.0”, зі звітом якої ви можете ознайомитись тут.

Програма “Школа 3.0 Об’єднані громади” впроваджується за підтримки Інституту Лідерства та Управління Українського Католицького Університету й Фундації Чарльза Стюарта Мотта та за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Довідка

Центр інноваційної освіти «Про.Світ» — це громадська організація, що об’єднує експертів освітньої галузі для підсилення спроможності освітян та освітніх інституцій втілювати зміни та стало розвиватись заради розвитку людського потенціалу в суспільстві.

Ми прагнемо, щоб школи в Україні перетворювалися на відкриті організації, тобто готові змінюватися, шукати кращі рішення, безперервно навчатися та співпрацювати для підсилення змін в громаді, регіоні, країні.



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