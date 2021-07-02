Київстар — провідний мобільний оператор України, який надає телекомунікаційні послуги населенню з 1997 року. Компанія має близько 30 млн. абонентів, саме тому актуальним для багатьох людей є питання, як оплатити послуги онлайн та здійснити поповнення рахунку без комісії.

Провести операцію зручно та швидко можна за допомогою сервісу iPay.ua. — сучасної інтернет-платформи для здійснення онлайн-платежів та грошових переказів.

Поповнення з банківської картки

Суттєво заощадити час та сили можна, поповнивши рахунок Київстар з банківської картки без комісії та без підтвердження СМС через сервіс iPay. Для цього слід перейти на сторінку https://www.ipay.ua/ua/bills/popolnit-schet-kievstar-cherez-internet.

Для проведення операції потрібні:

телефон або комп’ютер з доступом до мережі інтернет;

банківська картка.

При цьому всі операції можуть виконуватись без реєстрації. Необхідно лише ввести номер телефону, суму поповнення та карткові дані (16-значний номер, термін дії та CVV-код). Після підтвердження операції гроші опиняться на рахунку.

Які можуть використовуватись картки

Поповнення мобільного рахунку можна проводити з використанням картки будь-якої платіжної системи, як дебетової, так і кредитної. Київстар має партнерські відносини практично з усіма українськими банками, тому немає значення, хто видавець картки. Також поповнити рахунок Київстар можна, використовуючи іноземні картки. Операція може бути виконана не тільки власниками абонентського номеру, але також іншими особами. Крім карткових даних та номеру телефону, для поповнення Київстар більше нічого не потрібно.

Розмір комісії

Поповнення через сервіс iPay.ua виконується з низькою комісією. Сума цього платежу розподіляється поміж iPay.ua, банком та платіжними системами. Завдяки цьому абонент сплачує мінімальну комісію. Поповнюючи послуги Київстар через систему iPay.ua, клієнти отримують прозорість та повний захист від скритих платежів.

Чому вигідно оплачувати послуги Київстар через iPay.ua

Клієнти, які поповнюють мобільний рахунок через сервіс онлайн-платежів iPay.ua, отримують такі переваги:

Економія часу. Процедуру поповнення мобільного рахунку можна провести за лічені хвилини, без черг та не виходячи з дому.

Комфортні послуги. Оплачувати послуги можна в будь-який час, що дозволяє не переживати за раптове закінчення грошей на рахунку. Можливе встановлення функції регулярних платежів.

Оперативність. Кожен абонент може розраховувати на миттєве зарахування коштів на свій рахунок або будь-якого іншого абонента.

Гарантовану безпеку. Ми забезпечуємо надійний захист особистих даних. Безпека клієнтів — основний принцип роботи нашого сервісу. Усі наші протоколи відповідають усім міжнародним стандартам.

Поповнити Київстар через iPay.ua — вигідне рішення для поціновувачів економії часу та комфорту. Мобільний рахунок будь-якого абонента буде поповнений миттєво та без зайвого клопоту.