Як покарали блогера, котрий зніс огорожу і розтрощив рекламний щит у центрі Тернополя

Відомий інстаблогер Антон Метельський, будучи п’яним, на автомобілі Audі Q3 у центрі Тернополя врізався у металеву огорожу та рекламний щит.

Аварія трапилась 1 серпня о 17:45 годині на вулиці Руській, пишуть Тернополяни.

Вирок за скоєне Антону Метельському оголосили у Тернопільському міськрайонному суді.

Доведено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – огляд проводився на місці ДТП за допомогою технічного приладу газоаналізатора Alcotest, табло якого висвітлило результат – 2,08% промілле, розповіли у Тернопільському міськрайонному суді.

У вироку суду йдеться, що громадянин порушив вимоги пунктів 2.3 (б ), 9.1 Правил дорожнього руху України, не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та допустив наїзд на металеву огорожу та рекламний щит. Внаслідок дорожньотранспортної пригоди автомобіль, металева огорожа та рекламний щит були механічно пошкоджені, чим спричинена матеріальна шкода.

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Згідно з вимогами ч. 2 ст. 36 КУпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Беручи до уваги те, що в провадженні судді знаходяться дві справи про адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП та до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, відповідно до вимог ст.36 КУпАП вони підлягають до об`єднання в одне провадження із присвоєнням єдиного номеру.

У судовому засіданні блогер визнав свою вину, повністю та щиро розкаявся, просив суворо не карати.

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Суд, розглянувши матеріали справи, прийшов до висновків, що порушника слід притягнути до адміністративної відповідальності та накласти на нього адміністративне стягнення.

На Антона Метельського адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Також з нього стягнуть на користь держави судовий збір в розмірі 454 гривні.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.