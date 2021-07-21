Як покарають фірму, працівники якої вкладали асфальт під час зливи

Дорогу Ланівці-Теофіполь ремонтували з порушеннями. Там стелили асфальт під час зливи. Відповідний припис склали фахівці служби автомобільних доріг області.

Про це повідомила Суспільному речниця служби Юлія Лебедюк.

За її словами, вчора робітники, які стелили асфальт, не встигли завершити роботи до початку зливи. Тому продовжували ремонтувати дорогу під час опадів. Працівники підрядної організації не дотрималися державно-будівельних норм.

Лебедюк каже, що за ділянку, на якій встелили асфальт під час зливи, організації, яка ремонтувала дорогу не заплатять.

Кореспонденти Суспільного зателефонували до підрядної організації, яка ремонтує дорогу в Ланівцях. Чоловік, який не назвав свого ім’я та прізвища, коментувати ситуацію відмовився.