Як платити за газ менше

Окремі компанії в Україні знизили ціну на природний газ. Щоб платити менше, жителі області повинні змінити постачальника. Зробити це можна в онлайн-режимі.

Нагадаємо, з лютого в Україні діятиме гранична ціна на природний газ. “Блакитне паливо” вартуватиме не дорожче, ніж 6,99 грн. на кубометр. Однак окремі компанії готові продавати газ ще дешевше, – зазначив начальник відділу енергозбереження області Михайло Гиренко. З цінами компаній можна ознайомитися у реєстрі постачальників газу.

“Є інформація про компанії, що торгують блакитним паливом, та вартість їхніх послуг. Таким чином, жителі Тернопільщини зможуть моніторити ціни на газ та обирати для себе вигідну пропозицію. Навіть попри граничну ціну 6,99 грн за кубометр одразу 8 компаній оприлюднили кращі пропозиції на лютий: від 6,79 до 6,98 грн за кубометр”.

Економісти пояснюють: ціна на природний газ почала стрімко рости через те, що українці не обирали нових постачальників “блакитного палива”. Відтак компанії-монополісти почали збільшувати вартість своїх послуг.