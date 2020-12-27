Компенсації за карантин можуть отримати ФОПи та їхні наймані працівники. Допомога складає 8 тисяч гривень і зараховується на банківський рахунок заявника. Щоб оформити її, потрібно авторизуватись на порталі “Дія”.

Тернополянка Ольга Вітюк вже написала заяву на отримання матеріальної допомоги. Жінка очікує зарахування коштів до Нового року.

“Цей рік для моєї родини, що має свій невеликий бізнес був надто складний. Ми зазнали значних втрат, особливо у весняний період. Потерпіли також і наші наймані працівники. Ці гроші, які нам обіцяють, суттєво на нашу ситуацію не вплинуть, проте хоч якась допомога. Люди матимуть кошти, щоб купити собі щось на Різдво”.

ФОПи та наймані працівники мають подати заяви на отримання матеріальної допомоги до 31 грудня. Насамперед необхідно заповнити всі поля заяви через “Дію”, чекати на результати перевірки поданої інформації. У разі позитивної відповіді гроші зарахують на зазначений банківський рахунок.