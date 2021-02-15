Точність результату ПЛР та ІФА-тестувань залежить від правильності проведення дослідження. Епідеміологи рекомендують завчасно підготуватися до цієї процедури.

За 6 годин перед проходженням ПЛР-тестування пацієнту не рекомендується вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки, використовувати препарати для розсмоктування. За 3-4 години не можна жувати гумку чи цукерки, чистити зуби, полоскати горло чи рот, їсти чи пити, палити сигарети. Для проходження ІФА-тестування не рекомендується нічого їсти. Здавати аналіз потрібно натщесерце. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, результати ПЛР-тестування можна отримати в день здачі з 17:00 до 18:00. При здачі на територіях області, результат буде на наступний день.

«Забір матеріалу для проведення ПЛР-тестування проводиться у будні з 8:30 до 15:00, у вихідні з 8:30 до 13:00 за адресою: вул. Федьковича, 13 м. Тернопіль. Також діють пункти забору в окремих районних центрах. Результати дослідження методом ІФА видаються на наступний день». Довідку про результати тестування можна отримати також англійською мовою.