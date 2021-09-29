Шанувальники азартних ігор звичайно ризикують грошима, проте кожен хоче грати по-чесному. Тому всі шукають онлайн-казино, що гарантують об’єктивність результатів гри та своєчасно виплачують виграші у повному обсязі. Якщо винагороди на гральних автоматах залежать від удачі, то вибір азартного клубу – цілком від гравця. Є кілька способів, що допомагають перевірити казино. І знати їх повинні всі гемблери.

Наявність ліцензії

Перше, на що необхідно звернути увагу, це ліцензія. Клуби, що мають дозвіл на здійснення азартної діяльності, контролюються відповідними органами, тому не обманюють своїх клієнтів. Такі заклади надають їм багато привілеїв − фріспіни за реєстрацію, сертифіковані автомати, можливість чесно вигравати та виводити кошти тощо. Відсутність ліцензії ставить проект поза законом. Її наявність передбачає, що оператор дотримується певних правил, зокрема:

на сайті представлений офіційний софт від відомих провайдерів;

персональні і фінансові дані гемблерів захищені шифруванням та недоступні шахраям;

співробітники служби підтримки приймають справедливі рішення, швидко реагують на звернення;

у разі виникненні конфліктних ситуацій між казино та гравцем останній може поскаржитися до контролюючого органу.

Як перевірити, чи є в казино ліценція? Досить просто. Вона має бути опублікована на сайті для загального огляду. Внизу кожної сторінки ресурсу є інформація про документ. Добре, якщо там присутнє посилання на офіційний сайт регулятора. Якщо ж його немає, консультант саппорту повинен надати вичерпну інформація щодо цього питання. Якщо він уникає відповіді, можна засумніватися у чесності проекту.

Ігрові автомати

На сайті чесного казино мають бути лише ліцензовані гральні апарати − в тому вигляді, що їх випустив виробник. Нечесні клуби втручаються в програмне забезпечення і можуть впливати на результати гри. Це означає, що за випадання виграшних комбінацій відповідатиме не удача, а чужа воля.

Дотримання правил вимагає від закладу укладання договорів із провайдерами. Тому вони є у списку партнерів, що опублікований у відповідному розділі сайта казино та дублюється на офіційних сайтах розробників софта. Майданчики, що планують працювати серйозно, шукають нових постачальників и підписують з ними угоди. З іншого боку, сумнівні ресурси просто додають ігри провайдера до колекцій і приймають ставки доти, доки не з’явиться перша претензія.

Реєстрація та верифікація

У чесному казино реєстрація завжди максимально спрощена. Завести аккаунт може кожний повнолітній громадянин України. Для захисту облікового запису гравцеві треба верифікуватися, тобто документально підтвердити особу. Для цього адміністрації закладу необхідно відправити скан паспорту або ID картки. Таким чином клуб захищається від шахрайства, перевіряє правдивість даних, указаних у профілі.

Інші питання

Обираючи інтернет-казино для чесної гри на гроші з виведенням, треба звертати увагу на такі особливості:

способи зв’язку зі службою підтримки;

швидкість відповіді саппорта;

кількість азартних ігор;

бонусну програму;

політику лояльності, можливість підвищувати статус;

сервіси для виплат та депозитів, встановлені ліміти.

Надійне онлайн-казино цінує свою репутацію, тому прагне створити користувачам максимально комфортні умови. Щоб швидше знайти такий заклад, треба читати відгуки, коментарі на форумах, огляди. А також дивитися свіжі рейтинги, що їх розміщують на незалежних ресурсах. Краще витратити час та вибрати достойний майданчик, де можна грати без обману, отримувати виплати, почуватися в безпеці.