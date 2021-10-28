Новий генетичний варіант штаму Дельта зафіксували на Тернопільщині.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Вірус має здатність швидше поширюватися та призводить до важких форм захворюваності.

Новий штам частіше вражає дітей та молодих соціально активних людей. Цим пояснюють його швидке поширення у навчальних закладах і в організованих колективах.

“Штам був виявлений за результатами дослідження біоматеріалу з Тернопільської області у Київському інституті молекулярної біології та генетики. Досліджено, що в геномі відбулися зміни. Досліджувався матеріал, відібраний в нашій області серед хворих на Ковід з другої половини вересня. Це генетичний варіант штаму Дельта, який має мутації в двох сегментах. Цей варіант став більш контагіозним, більш вірулентним, тобто здатним викликати більш тяжкий перебіг захворюваності. Відтак ми можемо стверджувати, що з вересня у нас вже циркулював цей варіант. Саме і цим пояснюється ускладнення епідемічної ситуації. Якщо вересневий перебіг епідемії був цілком прогнозованим, то захворюваність у жовтні була вищою від прогнозованої”, – каже Володимир Паничев.

Новий штам підтвердили у Київському інституті молекулярної біології та генетики академії наук України. За словами епідеміологів, наразі він домінує на Західний Україні. Цим лікарі пояснюють високі показники захворюваності.