Тернопільські школярі не повертатимуться за парти цього навчального року.

Втім, учителі повинні їм виставити оцінки за підсумками дистанційного навчання. При цьому враховуватимуть бали з очного, а також карантинного навчання.

Підсумкова оцінка має бути на користь учня, – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Втім, зважати необхідно і на реальні засвоєні знання під час дистанційного навчання.

“Хочу наголосити, що у першому класі оцінювання немає, у другому класі — за рішенням вчителя. Щодо оцінювання в інших класах, до семестрової оцінки дораховуються бали під час очного навчання, а також ті оцінки, які діти отримали під час дистанційного навчання. Виводиться середній бал, і однозначно цей бал має бути на користь учня. Якщо ми говоритимемо про дистанційне навчання, де учні не брали участі з поважних причин, тоді вчитель має виставити семестрову оцінку на підставі тих оцінок, які дитина отримала до карантину, тобто під час очного навчання. Діти на навчання уже не виходять і навчальний рік закінчується дистанційно”.

Новий навчальний рік розпочнеться традиційно першого вересня. Однак у разі спалаху епідемії коронавірусу, ймовірне чергове запровадження карантину.

Софія Романська

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