У період карантину пенсії виплачуватимуть через поштові відділення та установи банки за встановленим графіком, запевнив на брифінгу начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Ігор Москалик. На фінансування березневих виплат спрямовано 512,1 млн. грн., що становить 72% від потреби.

Пенсіонерам Тернопільщини в повній мірі і згідно із встановленими графіками забезпечено фінансування та виплату пенсій за березень 2020 року, – зазначив Ігор Москалик. У період карантину людей просять консультуватися у телефонному та онлайнрежимі.

«Щоб попередити велике скупчення людей й убезпечити себе від ймовірного зараження, повідомляємо, що більшість питань, пов’язаних з пенсійним забезпеченням, можна вирішити без особистих візитів до сервісних центрів, зареєструвавшись за допомогою електронного ключа на вебпорталі Пенсійного фонду України, а саме – отримати довідку ОК-5, ОК-7, перевірити свій страховий стаж, сплату страхових внесків, подати запит чи звернення, або надати документи в електронному вигляді для призначення пенсії».

В області працює 18 сервісних центрів Пенсійного фонду, прийом в яких проводять в штатному режимі. Також щотижня проходять прямі телефонні «гарячі» лінії, де можна отримати консультації з питань пенсійного забезпечення.

Софія Романська