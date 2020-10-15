Ви маєте створити для своєї тварини такі умови, у яких вона може нормально розвиватися. Роль правильної їжі у цьому досить велика. Тому ми пропонуємо уважно обирати страви, якими ви годуєте песика.

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Перший крок: уважно дивитися на склад корму

Перше, на що ви маєте звернути увагу, — це склад продукту. У будь-якому випадку на перших позиціях мають стояти білки, адже вони займають приблизно 30% усього раціону песика. Після цього вагому долю мають складати жири та легкозасвоювані вуглеводи.

Якщо ви обираєте сухий корм, то дивіться на калорії — їх не має бути надмірно багато. Це буде погано впливати на організм тварини.

Другий крок: відповідність породи

У залежності від породи та розмірів собаки вам потрібно обирати корм, що насичений різними речовинами. Маленьким породам песиків треба всього і трішки: вони не будуть їсти багато, але їжа легко засвоюється організмом. Великі ж породи потребують дієти, адже з віком у них розвивається артрит або інші захворювання суглобів.

Третій крок: підбирайте під вік

Щеня потребує великої кількості протеїну, який складає основу м’язової тканини. А для старого собаки треба піклуватися про кістки й суглоби. Корм стає іноді й лікувальним засобом, адже він насичений корисними вітамінами та мінералами. Це надає можливість проводити профілактику різних захворювань без використання спеціальних ліків. Отже, піклуйтеся про їжу своїх улюбленців заздалегідь.