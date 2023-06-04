У складні для суспільства часи кількість шахрайств не зменшується, а навпаки – збільшується. Саме у цей нестабільний час активізують свою діяльність і зловмисники.

Якщо з січня до травня 2022 року у поліції Тернопільської області було порушено 200 кримінальних проваджень, то за такий же період 2023 року – 1000. Шахраї виманили у людей понад півтора мільйона гривень, а повернути потерпілим вдалося тільки вісімдесят тисяч гривень.

Є декілька причин чому люди потрапляють у шахрайські схеми. За словами начальника сектору психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення ГНПУ у Тернопільській області, Михайла Козюка, це надмірна довірливість, незнання того, що існують ті чи інші шахрайські схеми – особливо це стосуються людей похилого віку, бажання отримати будь-що «на халяву».

Приклад надмірної довірливості – це коли лиходії використовують схему під умовною назвою: «Ваш син у ДТП/полоні/поліції».

– Повідомляючи таку інформацію шахрай вводить людину у глибокий емоційний стрес і не випускає її, – пояснює Михайло Козюк. – У такому випадку треба одразу переключити увагу на щось інше: глибоко вдихнути декілька разів, знайти навколо себе чотири предмети та оглянути їх, постукати себе по передпліччю, тощо. Це найкращий спосіб вийти зі стресового стану. Далі треба запитати елементарні речі: хто телефонує, самостійно уточнити інформацію у родича, зателефонувавши йому.

Низька ціна, розпродаж, знижка, вам повезло у лотереї – усе це має на меті привабити людей, які бажають отримати щось задарма.

– Якщо ви думаєте, що вам у житті хтось щось винен, з неба впадуть без зусиль якісь блага, то ви глибоко помиляєтесь, і можете втратити те, що маєте, – каже психолог обласної поліції. – Тому краще працювати і заробити на щось, ніж очікувати на халяву і не мати нічого.

Зараз є багато шахрайств пов’язаних з війною: маніпуляція соціальними виплатами, переселенням людей, з різними благодійними виплатам, допомогами. Шахраї вишукують інформацію про такі благодійні акції, а потім пропонують від їх імені допомоги та послуги. Також не потрібно вказувати ваші персональні дані на невідомі вам посилання, які приходять на пошту або гаджети: прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного, електронну адресу тощо.