Волога погода спостерігатиметься цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, дощі можливі у суботу та неділю. Після опадів температурні показники відчутно знизяться.

Мінлива хмарність з проясненнями, висока ймовірність опадів, тенденція до зниження температурних показників – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині цими днями. Відтак новий тиждень, за попередніми прогнозами, розпочнеться з похолодання. Метеорологічну ситуацію у краї зумовлюватиме циклон.

«17-18 вересня переважатиме волога погода – як не дощі, то тумани з серпанками. Листя чи будь-що зараз особливо палити злочинно, бо насичене вологою димне повітря просто в’їдається у речі, легені та шкіру, зависає надовго у повітрі. У більшості населених пунктів в суботу – періодично невеликий або помірний дощ. У неділю серйозних дощів побільшає і охопить волога погода практично всю Україну – прискаче з південного заходу циклон Relli. Дощі місцями можуть бути сильними – така типова осіння картинка. Суттєво похолодає в неділю на заході України, очікується максимально лише +7+12 градусів, тому одягайтеся дуже тепло. Загалом у західних областях 17 вересня +14 +18 градусів, 18 вересня похолодання до +7+12 градусів. У неділю, 18-го вересня, в Україні скрізь – сильний штормовий південний вітер», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики кажуть: теплі дні ще попереду. Наприкінці вересня прогнозують бабине літо.