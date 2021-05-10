У Тернополі на COVID-19 хворіє 10 вчителів і 13 учнів.

Про це повідомила заступниця начальника міського відділу освіти Галина Литвинюк. Також з хворобою бореться 15 працівників дошкільних закладів і один вихованець дитсадка.

Рівень захворюваності серед вчителів і учнів значно знизився, порівняно із ситуацією на початку квітня. Відтак міський оперативний штаб боротьби з коронавірусом вирішив проводити очне навчання з дотриманням санітарно-епідемічних правил.

“В освітянській галузі на сьогоднішній день склалася така ситуація: з числа педагогічного складу хворіє десять осіб, з числа здобувачів освіти зафіксовано 13 випадків захворювання. У дошкільній освіті хворіє 15 працівників, є лише один випадок захворюваності серед дітей, тому наступний період часу пропонуємо здійснювати навчання у такому режимі, як відбувалося минулого тижня, 1-11 класи приступають до офлайн-навчання. У зв’язку з тим, що моментами є загострення ситуації, на сьогоднішній день серед учнів, які відвідували школу, збільшення захворюваності не спостерігається”, – каже Галина Литвинюк.

Дистанційне навчання залишається доступним у тернопільських школах. У разі заяви батьків, учня переведуть на онлайн-форму.