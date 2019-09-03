Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №7203 “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)”.

За відповідний закон проголосували 373 народні депутати при мінімально необхідних 300, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт №7203 був зареєстрований у парламенті VIII скликання п’ятим Президентом Петром Порошенком. Ним передбачено виключення зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентаріям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради. Таким чином, у статті 80 Конституції залишиться лише норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Додамо, що усі нардепи від Тернопільщини підтримали законопроєкт. З результатами голосування можна ознайомитися тут.