Учні та студенти будь-якого навчального закладу добре знайомі з таким різновидом робіт як контрольна. Такий вид завдання допомагає викладачу або вчителю оцінити поточні знання як кожного конкретного учня, так і всієї групи або класу взагалі. Оцінка поточних знань вкрай важлива, щоб зрозуміти на якому рівні учні та студенти можуть засвоювати теоретичну інформацію. Для студентів результати контрольних робіт можуть впливати на допуск до екзамену на сесії.

Різновиди контрольних робіт

Розрізняють аудиторні та домашні контрольні роботи. Виходячи з їх назви зрозуміло, що перші виконуються в навчальному закладі, а інші – дома. Особливостями аудиторних контрольних робіт є те, що вона обмежена за часом, присвячена певним конкретним темам та не передбачає використання додаткових матеріалів. Щодо домашніх, студент може замовити контрольну роботу, або написати її самостійно.

Також контрольні роботи можуть бути екзаменаційними та поточними.

В залежності від дисципліни, контрольні роботи можуть включати тестові завдання, відповіді на питання, написання рефератів, вирішення задач, складення таблиць тощо. Вона може містити як один різновид завдань так і їх комбінацію.

Поради для успішного написання роботи

Для успішного написання контрольної роботи, по-перше, необхідно враховувати рекомендації та вимоги викладача. Не дотримання цих вимог може стати великою проблемою. Якщо у студента виникають будь-які запитання, краще буде задати їх викладачу перед написанням контрольної. Необхідною умовою є добре володіння теоретичним матеріалом та вміння його опрацювати та систематизувати (наприклад, для того, щоб скласти таблицю чи схему). Для цього використовують конспекти та рекомендовану викладачем літературу. Щоб успішно вирішувати задачі треба знати необхідні формули та розуміти залежність між складниками та їх значення.

Якщо контрольна робота передбачає написання реферату, підготовчим етапом є вибір теми. Тема реферату має бути цікава самому студенту, актуальна, а також важливо, щоб за обраною темою було достатньо інформації. Реферат передбачає використання та систематизацію інформації, отриманої з декількох джерел. Важливо використовувати саме науковий матеріал: підручники, статті в спеціалізованих виданнях. Викладач має надати вимоги до його правильного оформлення. Структура реферату включає титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину, висновок та список використаних джерел. Зазвичай реферати відносно не великі за обсягом, це 7-15 сторінок друкованого тексту. Також майже у всіх навчальних закладах вимагається перевіряти готову роботу на унікальність. Тому просто скопіювати слово в слово матеріал з підручників або чиюсь готову роботу не вийде. Скоріш за все таку роботу просто не приймуть і доведеться її переробляти. Останнім часом популярністю користуються сервіси, де можна замовити контрольну роботу. Якщо ви відчуваєте, що не встигаєте, або не в змозі зробити роботу самостійно, є сенс звернутись за допомогою.